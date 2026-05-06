環境部建議北市拉高鼠害防治規格 陳菁徽：美濃大峽谷發生時怎沒要求

陳菁徽質疑，美濃大峽谷、馬頭山堆砌滿山的金屬廢棄物，以及風災時的光電板之亂，環境部怎麼就沒有叫地方政府開記者會，回報處理進度。（圖由陳菁徽提供）

雙北發生漢他病毒案例，鼠患引發人心惶惶；環境部昨成立「環境鼠害防治專區」，也建議台北市政府拉高規格，每日召開記者會向市民報告。國民黨立委陳菁徽質疑，之前高雄出現美濃大峽谷、馬頭山堆砌滿山的金屬廢棄物，以及風災時的光電板之亂，環境部怎麼就沒有叫地方政府開記者會，回報處理進度。賴政府不用很會治國，只要先做到同樣標準、不要雙標，就能國泰民安，風調雨順了。

陳菁徽說，之前高雄出現美濃大峽谷，接二連三四五六七八的大坑洞；高雄馬頭山推砌滿山的金屬廢棄物，臭氣薰天，地方環團罵爆；風災時候，光電板之亂，出現血滴子光電板、出現滿山滿海光電板，海上光電板廢棄物漂流到澎湖。怎麼環境部怎麼就沒有叫地方政府開記者會，回報處理進度，是大峽谷不夠驚悚？是馬頭山廢棄物不夠臭？還是光電板廢棄物不會破壞環境？

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陳菁徽表示，當然也有一種可能，環境部就是綠色的。賴政府不用很會治國，只要先做到 同樣標準、不要雙標，就能國泰民安，風調雨順了。

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