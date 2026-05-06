為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    環境部建議北市拉高鼠害防治規格 陳菁徽：美濃大峽谷發生時怎沒要求

    2026/05/06 09:40 記者林欣漢／台北報導
    陳菁徽質疑，美濃大峽谷、馬頭山堆砌滿山的金屬廢棄物，以及風災時的光電板之亂，環境部怎麼就沒有叫地方政府開記者會，回報處理進度。（圖由陳菁徽提供）

    陳菁徽質疑，美濃大峽谷、馬頭山堆砌滿山的金屬廢棄物，以及風災時的光電板之亂，環境部怎麼就沒有叫地方政府開記者會，回報處理進度。（圖由陳菁徽提供）

    雙北發生漢他病毒案例，鼠患引發人心惶惶；環境部昨成立「環境鼠害防治專區」，也建議台北市政府拉高規格，每日召開記者會向市民報告。國民黨立委陳菁徽質疑，之前高雄出現美濃大峽谷、馬頭山堆砌滿山的金屬廢棄物，以及風災時的光電板之亂，環境部怎麼就沒有叫地方政府開記者會，回報處理進度。賴政府不用很會治國，只要先做到同樣標準、不要雙標，就能國泰民安，風調雨順了。

    陳菁徽說，之前高雄出現美濃大峽谷，接二連三四五六七八的大坑洞；高雄馬頭山推砌滿山的金屬廢棄物，臭氣薰天，地方環團罵爆；風災時候，光電板之亂，出現血滴子光電板、出現滿山滿海光電板，海上光電板廢棄物漂流到澎湖。怎麼環境部怎麼就沒有叫地方政府開記者會，回報處理進度，是大峽谷不夠驚悚？是馬頭山廢棄物不夠臭？還是光電板廢棄物不會破壞環境？

    陳菁徽表示，當然也有一種可能，環境部就是綠色的。賴政府不用很會治國，只要先做到 同樣標準、不要雙標，就能國泰民安，風調雨順了。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播