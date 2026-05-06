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    首頁 > 政治

    同台慶媽祖誕辰 侯友宜讚李四川：做事不分顏色、不花言巧語

    2026/05/06 09:15 記者翁聿煌／新北報導
    國民黨新北市長參選人李四川5日晚間出席中和海山宮媽祖聖誕慶典平安餐會，與支持者合影。（記者翁聿煌攝）

    國民黨新北市長參選人李四川5日晚間出席中和海山宮媽祖聖誕慶典平安餐會，與支持者合影。（記者翁聿煌攝）

    國民黨新北市長參選人李四川5日晚間出席中和海山宮媽祖聖誕慶典平安餐，與新北市長侯友宜再度同台，侯友宜致詞時大讚，李四川做事不分顏色、不會花言巧語，未來新北市一定要選歷練豐富、執行力強的李四川，才能真正接棒新北市政。

    侯友宜致詞時表示，李四川與自己一樣，都是基層公務人員出身，40幾年來都是為民服務，尤其歷練過新北、台北、高雄等地的副市長，經驗及能力非常傑出。他也謙虛地說，未來的新北市長，要選一個能力比自己更好，能把台北、新北雙北生活圈串聯在一起、提升生活便利性的市長，這個人就是李四川。

    李四川也表示，這幾年新北市在侯友宜及團隊的帶領下，各大建設蓬勃發展，市政必須要「一棒接一棒」，才能讓建設不停擺，懇託鄉親們支持，讓他能繼續在新北市與鄉親一起共同打拚，自己將會以數十年的經驗，全力為地方拚建設。

    李四川昨晚也參加新莊農會家政班聯誼活動，許多熱情民眾上前合照，熱烈高喊「加油、凍蒜」，李四川表示，母親節將至，他要向天下媽媽致上誠摯祝福，家政班不僅是學習與成長的重要平台，也在協助市政推動與宣導上扮演關鍵角色，婦女不僅撐起家庭的力量，更是穩定社會的重要後盾。

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