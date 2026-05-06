稱北市鼠患被貼政治標籤 張斯綱：南部登革熱時側翼有每天拍蚊子？

蔣萬安5日親上火線談鼠患。（資料照）

台北市近來鼠患頻傳，被戲稱「安鼠之亂」，台北市長蔣萬安昨（5）日還為此主持記者會說明滅鼠措施。國民黨籍台北市議員張斯綱認為，目前討論已經將問題簡化為政治標籤，給基層帶來不必要壓力，反觀2015年時台南與高雄的登革熱爆發數萬例，當時民進黨側翼有那麼在意每天拍蚊子？

張斯綱表示，老鼠問題本來就是各地都存在的環境與公共衛生議題，但很明顯，最近唯獨台北被刻意放大、被操作成「鼠患」，社群上大量剪接影片與放大畫面被快速擴散，帶動情緒與恐慌，但老鼠並非突然出現，都市發展、建築工地與環境變動，本來就會影響棲地，防治工作是一直不間斷的。

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他說，近期甚至出現「老鼠地圖」，表面上看似在整理資訊，實際上卻是在強化標籤、放大恐慌，把需要理性面對的公共議題，變成情緒操作的工具，甚至有網友測試，連「老鼠玩偶」都可以通過驗證登錄，這樣的做法，究竟是在幫助市民，還是在製造對立？

張斯綱認為，目前討論的方向，已經將問題簡化為政治標籤，對防治措施片段解讀，讓基層防疫與清消工作承受不必要壓力。回頭看2015年高雄與台南登革熱疫情，是數萬例規模的爆發，民進黨跟側翼有那麼在意嗎？有每天拍蚊子的照片到處渲染？海委會主委管碧玲在那時候還曾說「沒得過登革熱，高雄血統不純」。跟現在台北市老鼠的問題相比，規模與風險程度完全不同，操作的痕跡特別明顯。

他說，環境治理需要長期規劃與專業，輿論停留在情緒擴散，只會讓問題更難被解決，台北需要把事情做好，不是把聲量做大，他也在三月份時針對北士科因建築工地、空地與環境變動所引發的鼠類活動，邀集市府、周邊學校與社區，共同討論防治措施與後續處理方向，這才是面對問題應有的態度，提前發現、跨單位協調、回到專業處理。

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