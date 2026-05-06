柯志恩喊話「不要把我們賣了」 吳思瑤：國民黨一拖二擋三砍害慘台灣

民進黨立委吳思瑤。（資料照）

國民黨主席鄭麗文4日稱藍委多數支持3800億+N方案，已遭立委賴士葆打臉說「我在場！8000億是多數啦」；參選高雄市長的立委柯志恩5日再補刀說，「這個訊息跟我們的認知有點誤差!」還批黨中央不要把我們賣了。對此，民進黨立委吳思瑤表示，一拖二擋三砍，國民黨內訌內鬥，都在拖垮國防、害慘台灣！

吳思瑤在臉書PO文表示，一年365天，軍隊國防每一天都在保護國家，支持軍購不該只是為了選舉那一天！鄭麗文反軍購砍軍購，是為了討好習近平，爭取2028角逐總統大位的後台支持，柯志恩不只一次向黨中央開砲，也是因為年底選舉迫在眉睫，不甘在高雄市長選舉一局受害失分。

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吳思瑤指出，兩者有差嗎？鄭麗文當然可惡，但柯志恩有比較好嗎？再說一次，國家安全需要最先進、最優質、最全面的軍事防衛，一兆2500億是不可切割的完整預算，軍購、商購、委製缺一不可！不管打三折（3800億）或打七折（8000億），都是讓台灣國防安全大打折扣，削弱戰力。

吳思瑤續指，你我買防盜鎖不會只買半套，買安全帽也不會去挑防護力只有七成、三成的，為什麼國民黨要這樣對待自己的國家？不顧台灣的安全？今天下午是韓國瑜院長召集的第三次協商，一個只有七個條文的特別條例可以搞這麼久（後續還有特別預算可以把關細審）。

吳思瑤直言，國防安全一天都不能等，軍購是賣方市場，有多少國家都在排隊搶購先進武器，拖久了搶輸了就買不到了，一拖二擋三砍，國民黨內訌內鬥，都在拖垮國防、害慘台灣！

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