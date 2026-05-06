賴清德突破封鎖訪非洲被酸「偷雞摸狗」 謝志偉：中國才雞飛狗跳

總統賴清德2日成功突圍抵達非洲友邦史瓦帝尼，回程中國再次啟動48小時不間斷施壓，但計謀無法得逞。（總統府提供）

總統賴清德突破中國外交封鎖，成功訪問非洲友邦史瓦帝尼，我國駐歐盟代表謝志偉表示，不是我們偷雞摸狗，而是他們雞飛狗跳，奉勸那些媒體及酸人與其認賊作父，幫中國撑「竄訪」，不如懸崖勒馬教市長治「鼠患」。

謝志偉在臉書PO文表示，不是我們偷雞摸狗，而是他們雞飛狗跳，台灣有些媒體對賴總統出訪的評論完全是中共的敍事觀點，讀起來直讓人皺起眉頭問：「真懶！居然直接把國台辦的投稿當社論登！」而有些政治人物或政黨也不遑多讓。

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謝志偉指出，這些觀點，如「偷雞摸狗」的說法，完全是在幫中共演繹其以「竄訪」描述台灣高階政治人物出訪的「故表不屑」態度，簡單講，就是「為虎作倀！」四個字，但是，前天我在布魯塞爾與一在地友人談到中共如何迫使賴總統延後出訪史瓦帝尼的行程，以及幾天後，賴總統搭乘訪台的史國副總統專機飛抵史國一事時，對方的反應先是鼓掌大笑，然後就說出一個字：「Magnificent!」。

謝志偉續指，「Magnificent」這個字的英文解釋是：「very good, beautiful, or deserving to be admired」即：「非常棒，帥呆了！值得讚賞、令人欽佩！」而若我要用中文形容他說出「Magnificent!」這一個字的表情，那就是四個字：「拍案叫絕！」「Magnificent」的兩個字根分別是「magnus」及「facere」。「magnus」意為「偉大」，如 「Magna carta」 即「大憲章」，乃引申出「高貴，引人稱羡的」之義。

而「facere」則是「作為」。因此，「magnificent」這個字的本義就是「令人讚嘆的行動！」。

謝志偉分析，那「偉大而「高貴」？因為以小抗大，不屈撓，以義禦奸，無所懼！綜觀之，賴總統突破中國封鎖，成功出訪，絕非「偷雞摸狗」之行 - 剛好相反，而是「相對弱勢的一方 - 台灣」讓「強悍而霸凌的對手 - 中國」氣急敗壞到「雞飛狗跳」的偉大之作也！正是仗勢欺人實「宵小」，不畏艱險乃「偉大」！

謝志偉直言，奉勸那些媒體及酸人與其認賊作父，幫中國撑「竄訪」，不如懸崖勒馬教市長治「鼠患」。

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