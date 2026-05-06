鼠患燒不垮蔣萬安？ 趙曉慧分析台北選民關鍵

台北市長蔣萬安。（資料照）

台北市近期陷入「安鼠之亂」，台北市長蔣萬安5日下午宣布推出「鼠類偵防師」，協助家戶處理老鼠。對此，作家趙曉慧表示，台北市的鼠患問題，很難成為蔣萬安連任市長的絆腳石，沈伯洋生活類政見只要玩得比蔣萬安精彩，就有機會當選市長，就算事與願違，但至少能衝高民進黨的票數，多上幾席市議員。

趙曉慧在臉書PO文表示，距離年底的市長選舉投票日，至少還有半年，蔣萬安只要卯起來滅鼠，最快一個月內會讓市民看到成效，不會拖到市長選舉前夕，讓他的選情崩盤。

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台北市的選民結構，本來就是藍大於綠，尤其是「藍白合」之後，民眾黨的選民會自動把選票給蔣萬安，對付藍白的共同敵人民進黨，鄭麗文在「鄭習會」之後，根據2026年4月《美麗島電子報》國政民調，她的信任度約31.5%、上升7.6個百分點，這或許可以解讀為國民黨的基本盤回流，對蔣萬安年底的選情添加柴火。

趙曉慧分析，換一個角度來發問，某個市長的人設形象，如果問起高雄市長陳其邁，多數人直接聯想到他的「演唱會經濟」政績，還有高雄流行音樂中心的燈光秀，誇讚他是一個能做事的市長，但如果換成蔣萬安，多數人直接聯想到的是「他很帥」，卻未必能說出蔣萬安有什麼政績，即使有，也跟「川伯」李四川有關，撐住蔣萬安的基本顏面，這就是問題，台北市長的選舉，多年以來是「選美」而不是「選賢」。只要市長候選人是俊男美女，學經歷漂亮，基本上當選的機率就很高。

趙曉慧指出，上任後如果沒有什麼大作為也不礙事，因為有台北市政府數萬名公務員撐住市政運作。顏值型市長，只要形象好、不出致命的錯誤，政績四平八穩照樣能連任，民進黨的台北市長候選人，現在呼聲最高的人選是沈伯洋，他要怎麼擊敗顏值路線的蔣萬安？只有五個字，那就是「人間煙火氣」，沈伯洋最近把一頭蓬鬆的捲髮剪短了，迅速引起話題，在網路上換到很多聲量，這給大家「新鮮感」。這種新鮮感不能中斷，要繼續把灶火燒旺。

趙曉慧續指，「抗中保台」是沈伯洋的招牌路線，這個招牌可以繼續用，但比例要降到最低，讓生活類政見成為主菜，這畢竟是市長選舉，不是總統大選，就像當年陳水扁競選台北市長，他一改民進黨的悲情、抗爭路線，主打「快樂希望」，推出「阿扁與阿珍的愛情故事」這些新把戲，給足選民新鮮感，再靠著黃大洲與趙少康的分裂漁翁得利，成功當選市長。

趙曉慧直言，沈伯洋生活類政見只要玩得比蔣萬安精彩，就有機會當選市長，就算事與願違，但至少能衝高民進黨的票數，多上幾席市議員。

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