新北市長民調差距5％內 陳敏鳳：國民黨形象扯後腿、衝擊選情

民調指民進黨參選人蘇巧慧（左）與國民黨參選人李四川（右）的支持度差距不到5個百分點，資深媒體人陳敏鳳分析，雙方差距與新北市民政黨傾向不成比例，直言藍營整體形象扯後腿、衝擊選情。（資料照，本報合成）

今年底將舉行九合一選舉，外界關注各政黨候選人表現，有媒體昨發布針對下屆新北市長選舉進行的民調，指民進黨參選人蘇巧慧的支持度是34.8％，國民黨參選人李四川的支持度是39.6％，雙方差距不到5個百分點。對此資深媒體人陳敏鳳分析，雙方差距與新北市民的政黨傾向不成比例，直言藍營整體形象扯後腿、衝擊選情。

《震傳媒》5日公布最新民調，國民黨李四川支持度39.6％、民進黨蘇巧慧則有34.8％；對於選情拉近原因，30.3％認為與個人特質有關，29.8％認為與政黨形象有關。該次民調為4月29日至5月1日，針對設籍新北市、年滿20歲的民眾進行，本次成功完訪1070人，在95％信心水準下，抽樣誤差約±3.00個百分點。

請繼續往下閱讀...

針對這項民調結果，陳敏鳳在《震傳媒》節目上分析，相較於過去差10幾％以上，目前李四川與蘇巧慧支持度相差4.8個百分點，差距算很少，可以說是平分秋色。而在選情拉近原因上，30.3％受訪民眾認為是個人特質，並有29.8％則是認為與政黨形象有關，34.5％則無明確意見。對此陳敏鳳表示，在政黨形象與個人特質的數字幾乎一樣高的情況下，政黨的形象如果是拉垮的因素，就會將候選人往下拉。

陳敏鳳也直言，在新北市民的政黨傾向上，「藍加白是大於綠」，但這與4.8個百分點的差距不成比例，所以可以證明「整個國民黨的一個形象，已經是衝擊了選情」。而在政黨因素上，黨主席是一個代表性，整個黨的作為跟路線也都是政黨因素呈現的結果。

陳敏鳳也指出，在雙方選情拉近的情況下，國民黨的形象對李四川根本沒有任何幫助，甚至還有點拖後腿，難怪新北市長侯友宜在軍購案的表態，被民進黨人笑說「這看起來好像自己人」。

陳敏鳳也提到，李四川的表現並沒有如預期，不僅說錯了很多話，造型也不行，對於年輕族群吸引的票也很少，所以目前來看新北市誰輸誰贏還很難講。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法