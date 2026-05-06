游錫堃獲頒宜大名譽博士 林國漳肯定對民主發展貢獻

受邀參與宜大百年校慶，並見證游錫堃獲頒名譽博士的民進黨宜蘭縣長參選人林國漳備受感動。（圖取自林國漳臉書）

前立法院長游錫堃獲頒宜蘭大學名譽理學博士學位，各界賀喜，受邀參與百年校慶，並見證頒授儀式的民進黨宜蘭縣長參選人林國漳坐在台下備受感動，肯定「水牛伯」長年對台灣民主發展、教育推動及地方建設的卓越貢獻。

游錫堃是宜蘭大學從「技術學院」升格為「大學」的關鍵推手，並多次前往宜大推廣本土文化與民主精神，對學校影響甚深；在百年校慶之際，由校長陳威戎頒授名譽理學博士學位，表彰他對民主發展、有機農業促進法制化以及宜蘭建設的貢獻。

請繼續往下閱讀...

游錫堃致詞時提及，他內心充滿無限感恩，並感謝宜大百年來對國家、宜蘭的貢獻，也感謝蘭陽大地及故鄉親友們，對他一生的栽培與支持，自己14歲因家境輟學務農，半工半讀才完成學業，如今重返校園獲此殊榮深感榮耀，盼以「水牛精神」勉勵所有學子繼續前行。

27歲受游錫堃感召而返鄉服務的林國漳說，自己曾在宜大任教17年，宜大從農林起家，逐步發展為兼具科技、人文與永續特色的綜合型大學，不僅深耕在地，也放眼國際，展現豐厚的學術能量與社會影響力。

他說，期待未來宜蘭縣政府能與宜大建立更緊密的合作關係，無論是在農業升級或人工智慧發展上，都能攜手打造更完整的人才培育環境，讓優秀人才願意留在宜蘭、深耕宜蘭，進而帶動地方產業升級與整體發展。

宜大校長（左）陳威戎頒授名譽理學博士學位給游錫堃，表彰他對台灣民主發展、有機農業促進法制化以及宜蘭地方建設的卓越貢獻。（宜蘭大學提供）

游錫堃獲頒名譽博士內心充滿無限感恩，感謝宜大百年來對國家、對宜蘭的貢獻。（圖取自林國漳臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法