李四川被爆違建分租、稱「該拆就拆」 林楚茵批：遇到選舉才守法

林楚茵批評，李四川說「依法處理該拆就拆」，根本就是典型「遇到選舉才守法」。（資料照）

國民黨新北市長參選人李四川近期被爆出持分農地上有疑似工廠的違建，甚至還分租給4間店面使用，甚至連親弟李賜福的子女都曾在此經營餐酒館，被外界批評「都市計畫專家違反都市計畫法」。對此，民進黨立委林楚茵批評，李四川說「依法處理該拆就拆」，根本就是典型「遇到選舉才守法」。

林楚茵提到，前有黃國昌在「保護區」突然長出停車場；現有李四川在「農業區」突然冒出一排鐵皮屋，還分割成店面出租，李四川歷任新北、高雄、台北副市長，自稱工程專業，應該熟悉建築法規，結果卻知法犯法？

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林楚茵表示，李四川至少違反《都市計畫法》第79條、《建築法》第25條，但面對媒體李四川還裝傻推託說「依法處理該拆就拆」，典型「遇到選舉才守法」。林質疑：「問題是你弟弟李賜福的違建呢？到現在還沒拆！若背後沒有李四川的名號撐腰，李賜福憑什麼如此囂張、藐視公權力？」

林楚茵強調，李四川過去面對爭議，一下說「手足無法選擇」，一下說「土地地號不同」結果被打臉，這次還要繼續打迷糊仗嗎？最後林也說：「如果連自己的『違建農地』和「違法家族」都管不好，李四川是想靠耍特權成為『新北市土地的主人』嗎？」

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