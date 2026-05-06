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    首頁 > 政治

    詛咒？黃國昌承諾「監督批判」李四川 網紅酸：同一招玩不膩

    2026/05/06 09:45 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌5日公開表示，「如果李四川當選後背棄承諾、不願落實政策，我一定會監督與批判他。」（資料照）

    民眾黨主席黃國昌5日公開表示，「如果李四川當選後背棄承諾、不願落實政策，我一定會監督與批判他。」（資料照）

    國民黨、民眾黨共推新北市長參選人，民調結果由國民黨李四川出線，民眾黨主席黃國昌承諾全力輔選。網紅四叉貓指出，黃國昌承諾會「監督批判」李四川，與2024年承諾「批判柯文哲」別無二致，是「同一招玩不膩」；網友則笑稱，已分不清黃國昌是「承諾批判」還是「詛咒」。

    四叉貓5日在臉書發布貼文稱，黃國昌5日公開表示「如果李四川當選後背棄承諾、不願落實政策，我一定會監督與批判他」。

    四叉貓指出，上述言論讓他聯想到黃國昌2024年7月24日也曾發表類似宣言，「柯文哲如果今天給人家拿了他不該拿的錢，你不要懷疑，我一定第一個跳出來批判他。」

    四叉貓直言，黃國昌再度「承諾會批判」，根本是「同一招玩不膩」。

    網友紛紛在貼文下方留言表示，「這到底是『承諾批判』還是『詛咒』 」、「詞彙不多的高材生」、「造句始終如一」、「當他說不要懷疑的時候，就是要認真懷疑他」。

    四叉貓隨後還留言打趣稱：「我就問！柯文哲跑到黃國昌他家的地下停車場拿了500萬元，是該拿的還是不該拿的？」並補充，資料是根據柯案判決書的內容。

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