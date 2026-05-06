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    首頁 > 政治

    白營立委質疑核燃料棒運送成本 周軒：不小心臭到時力黃國昌

    2026/05/06 08:17 即時新聞／綜合報導
    洪毓祥昨質詢表示，核四燃料棒已運往美國，核三重啟重新買燃料棒又要花80幾億元，質疑這算營運成本，還是政策錯誤產生的損失？針對洪毓祥的提問內容，周軒提到，當年「時代力量的黃國昌」，主張核四不能現地封存，燃料棒要通通外運。（資料照）

    洪毓祥昨質詢表示，核四燃料棒已運往美國，核三重啟重新買燃料棒又要花80幾億元，質疑這算營運成本，還是政策錯誤產生的損失？針對洪毓祥的提問內容，周軒提到，當年「時代力量的黃國昌」，主張核四不能現地封存，燃料棒要通通外運。（資料照）

    政府推動核二、核三廠重啟計畫，民眾黨立委洪毓祥昨（5日）在院會質詢表示，核四燃料棒已運往美國，核三重啟重新買燃料棒又要花80幾億元，這算營運成本，還是政策錯誤產生的損失？針對洪毓祥的提問內容，政治工作者周軒今提到，當年「時代力量的黃國昌」，主張核四不能現地封存，燃料棒要通通外運。

    周軒指出，洪毓祥在院會時詢問當年核四燃料棒送往美國時的經費，並質疑核四燃料棒送出去賣，沒人買，現在核二、核三重啟又要再買燃料棒，「從審計角度來看，這個屬於正常營運成本？還是政策錯誤的損失？」

    周軒表示：「洪委員可能剛當立委沒多久，不知道歷史，當年『時代力量的黃國昌』，主張核四不能現地封存，燃料棒要通通外運。這很合理，因為當年『時代力量的黃國昌』要選人生第一次的區域立委，選區就是北海岸。」

    周軒最後也酸說：「洪委員下次質詢前，真的要多做一點功課，不要不小心臭到過去的『時代力量的黃國昌』，要aka現在的『台灣民眾黨主席』。」

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