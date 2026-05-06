李四川被爆持分農地有違建還分租 張育萌：還沒選上就目無法紀

國民黨新北市長參選人李四川被爆持分農地上出現鐵皮違建（右側），左為胞弟李賜福曾經營的民宿。（資料照）

國民黨新北市長參選人李四川自日前傳出親弟李賜福是家鄉小琉球的「環保蟑螂」後，又再爆出持分農地上有疑似工廠的違建，甚至還分租給四間店面使用。台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，鐵皮屋在2017年冒出來的時候，李四川在新北市當副市長。之後各式各樣店面開張，李四川從高雄副市長，又當到台北市副市長，他質疑李四川還沒選上就已經目無法紀，被抓到就推得一乾二凈，要不是出來選舉，小琉球不知道還要忍受多久。

張育萌在臉書發文指出，李四川持分農地被爆長出鐵皮屋——從車行、餐酒吧、南洋料理店，開店面五花八門。違建就在李家祖厝幾步之遙，李賜福也在對街開民宿，李四川還在裝蒜？

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張育萌表示，根據媒體爆料，李四川在小琉球有11筆土地，每一筆持分八分之一。其中「琉球鄉本漁段一地號（0001-0000）」這筆土地，明明在都市計畫是農業區，2013年以前都是茂密樹林，隔年卻突然被剷平。2017年，這邊就開始大興土木，長出違建的鐵皮屋。

張育萌指出，這些「農地鐵皮屋」被分隔成四間店面，這幾年陸續開店營業，光是一個門牌而已，2017年11月登記車行營業，2021年，李四川的姪女又在這登記餐酒吧。2023年，又有連鎖南洋料理餐廳開張。

至於其他門牌，也陸續經營水上活動營業。日本料理店從2020年登記營業至今。登記的營業店面種類五花八門，有工作室、潛水五金行，還有已歇業的越南美食餐廳。

張育萌質疑，李四川昨日急著裝蒜，說土地是繼承來的，「現場建物為其他所有權人所為」。張育萌分析，來看地理位置，鐵皮屋對街就是李四川弟弟李賜福開的民宿。民宿斜後方，就是李家祖厝。根據週刊報導，2021年12月，李四川自己po照片說他回小琉球參加迎王平安祭典。前年，李四川也被民眾看到出現在祖厝。

週刊還爆料，李四川的弟弟李賜福劣跡斑斑，過去違法開發山坡地，蓋預拌混凝土廠，被判刑後照理來說工廠就要拆除，可是廠區還是有運作跡象。李賜福還租機關用地，蓋鐵皮屋開KTV，法院判要拆屋還地，但鐵皮屋到今年還在。

張育萌批評，李四川不是做工的人嗎？怎麼遇到家族違法用地，就視而不見，都還沒選上就已經目無法紀，被抓到就推得一乾二凈。鐵皮屋跟弟弟，對李四川來說，都不是這一兩天才出現吧？

張育萌質疑，2017年，鐵皮屋冒出來的時候，李四川在新北市當副市長。各式各樣店面開張，李四川從高雄副市長，又當到台北市副市長。張育萌為此砲轟，一路當官，卻對自己家族在家鄉搞的違法勾當，通通「不知情」？要不是出來選舉，小琉球不知道還要忍受多久。

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