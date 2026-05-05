李四川都計專家持分地卻違建 鄉親坦言長久「人設」鬆動

國民黨新北市長參選人李四川持分的小琉球農地，上方卻有違建。（記者陳彥廷攝）

國民黨新北市長參選人李四川又在家鄉小琉球爆出爭議，原來，其所持分的農地，不僅並未農地農用，還在其上建設違章建築，並一度設置疑似工廠，由於這次是自己的土地，有鄉親直言，這已讓他長久以來的政治「人設」有鬆動跡象。

出身當地「姓李仔」（台語）聚落的李四川，在本漁段1號約900坪的土地持分8分之1，該地從12年前，已被人發現逐漸蓋起建物，但由於該處屬於都市計畫區的農業區，顯然屬違建，而其弟、近期淪為小琉球清運垃圾「環保蟑螂」的李賜福，就曾在這排違建鐵皮的對面經營民宿。

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林姓鄉親表示，李四川近年都以「工程人」、「都市計畫專家」的形象示人，但屬於自己的持分地上卻有了大量體的違建，若連自己的地是不是被佔用、或怎麼被利用都搞不清楚，然後又不去制止，不論是用親情包袱解釋或說繼承不清楚都說不通，長久以來的「人設」已然鬆動。

也有鄉親替他緩頰，指島上各大姓氏開枝散葉後，繼承持分有50人甚至上百人都稀鬆平常，李四川與李賜福在「姓李仔」範圍內因繼承而持分土地並不令人意外，小琉球幾乎整個島都屬於都市計畫區，加上土地價格近年隨觀光發展是水漲船高，違規利用的人是所在多有，且因為早年土地使用觀念不成熟，以致這些多人共有的土地，至今不僅沒分割，連分管圖都沒畫。

對此，屏縣府指出，本案之前尚無接獲舉報，琉球鄉公所亦無查報紀錄，因該地位於都市計畫農業區，縣府將前往稽查有無違反農地使用，若有違規事實，將依都市計畫法第79條裁罰6到30萬元罰鍰；農地違章建築部分，由琉球鄉公所依權責查報後，函送縣府依違章建築處理辦法做後續處理。

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