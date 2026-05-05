史瓦帝尼國王專機前身曝光 他揭4發動機、繞飛1.4萬公里直抵台灣「天註定」

總統賴清德5日搭乘史瓦帝尼國王專機返抵台灣。（記者朱沛雄攝）

總統賴清德突破中國外交封鎖，成功出訪友邦史瓦帝尼，並於今天（5日）返抵國門。針對賴總統搭乘的空巴A340-300（Airbus A340-300）從史瓦帝尼直飛台灣，繞遠路飛了約1.4萬公里完全沒有中停，外界質疑為何不一開始就照返程的路徑飛去史瓦帝尼？數位創作者Lingming Tseng曝光原因。

賴清德原定4月22日率團出訪史瓦帝尼，但在中國施壓下，塞席爾、模里西斯、馬達加斯加3國臨時取消專機飛航許可，導致行程在出發前夕喊卡。但本月2日傍晚，賴總統無預警在臉書宣布，自己已順利抵達史瓦帝尼，引發國際熱議。

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賴清德結束在史瓦帝尼的國是訪問後，搭乘機型為空巴A340的史瓦帝尼國王專機離境，程刻意繞開馬達加斯加、模里西斯的飛航情報區，先是一路往東南方向航行，再進入印度洋，並飛越印尼雅加達上空、呂宋島再返台。

Lingming Tseng晚間在臉書發文表示，終於在備份光碟裡找到這張照片！這是今天賴清德返國搭乘的史瓦帝尼國王行政專機3DC-SDF，最後一次以華航塗裝B-18802降落在桃園機場的影像。查了一下拍攝時間，歷史驚人的巧合，那一天是整整十年前，2016年的5月5日。

今天注意到網上有不少人在討論，賴總統一行人返程選擇的這條航線既然成功了，那為何先前要說因為塞席爾、模里西斯、馬達加斯加撤銷飛航許可，所以賴清德就無法飛抵史瓦帝尼？

「這個問題如果僅以『民進黨政府說謊成性』來作答，聽了是爽快，但恐怕就把問題想淺了」。Lingming Tseng指出，他第一個想到的理由是「航程」，台灣途經非洲三國領空直飛史瓦帝尼的航線大約是1.1萬公里，而今天的繞行航程為1.4萬公里，假如一開始安排的包機是A330這種飛得了1.1萬公里但飛不到1.4萬公里的，就得要換飛機，以國內現有機型能飛1.4萬公里的要派出A350、B777、B787等，國籍航空臨時要調度出這些空機，一兩天很難來得及。

Lingming Tseng接著說，後來他想想更根本的理由其實就是「機型」，即便是今天賴總統一行人飛回台灣的這條航線，國內現有飛機恐怕沒有任何一架能飛，因為我們的四發動機客機已經全部退役，而雙發動機客機的航線規劃都要受限於ETOPS「雙發動機延程操作標準」。

Lingming Tseng解釋道，ETOPS簡單來說就是萬一在空中有一顆發動機壞了，雙發客機只剩一顆能用的狀況下，必須要在一定時間內能夠抵達備降機場降落，才能確保飛行安全，因此雙發客機的航線規劃，航線上任一點離陸地或有大型機場的島嶼都「不能太遠」。四發客機就沒有這種限制，四發要壞了三顆才會只剩一顆，理論機率趨近於零。

而且不只是賴清德航線國內現有的雙發客機無法飛行，這條航線「反過來飛」、且同樣搭A340，恐怕也做不到，因為飛行途中總是存在非預期意外的可能性而增加油耗，飛回台灣的後半程，東南亞到處都有機場，就算不小心飛到沒油，應答機打個7700，再怎麼有政治因素也不可能不答應你落地加油；可是飛去史瓦帝尼的後半程呢？就是荒無人煙的南印度洋與南冰洋，在那種地方萬一飛到沒油，那就是馬航MH370翻版，我認為國安人員無論如何，也不會同意這樣缺乏安全冗餘的航線規劃。

最後Lingming Tseng表示，「這樣一路想下來，當年『人見人嫌』的A340-300（商業上不成功的機型），還好有史瓦帝尼專機這個身分保留了它與台灣的紐帶。而國內已經沒有四發商業客機的現實，好像也成了某種外交與國安的問題，畢竟我們沒有長程的行政專機，有需要都是向國籍航空包機，陳水扁的年代是搭華航的波音747，蔡英文第一任是搭華航的A343。我想我們還是需要一架不受ETOPS限制、有超長航程的四發大型客機，才能有較多的自由，面臨我們所遭遇的國際政治現實如此，不論正在當總統的是你喜歡的人、還是你不喜歡的人。」

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