內幕》避開北京干擾——賴清德返程「微笑曲線」 4引擎專機戰略密碼

賴總統返國航程的「微笑曲線」暗藏國安團隊行程安排的用心。（圖擷自Flightradar24）

總統賴清德昨晚搭乘史瓦帝尼國王專機，今天上午返回台灣，航程出現的「微笑曲線」引發關注，國安官員透露，這是在「安全第一」原則下，成功避開北京干擾的結果，並揭密選用「四引擎飛機」的戰略關鍵，就是設防在遭遇「北京設路障」等極端狀況時，有更高的航程彈性與安全性。

國安官員說明，宣布暫緩出訪後，我方隨即啟動相關作業，升級安全部署強度並重新擬定飛行計畫。他也透露選用「四引擎飛機」的戰略關鍵，相較於民航主流的雙引擎飛機，四引擎飛機擁有更大航程彈性與安全性，一旦北京設「飛行路障」需要更改航線時，能有餘裕繞行或前往更遠的備降點。

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這位官員說，四引擎飛機在面臨極端狀況時，具備高度安全性，這在跨越印度洋與太平洋的長途飛行中至關重要。此外，華航在過程中擔任最重要的技術顧問，針對油料、航線、飛行計畫與國際溝通等規劃全面提供協助，整趟行程是以專機同等標準進行精密準備，確保三軍統帥的航行安全。

關於回程的「微笑曲線」，國安官員強調，這就是依照我方及友方情資的綜合研判下，避免中國再次干擾、安全第一的結果。期間北京再次啟動相關施壓動作，這些國家可能因為政治、經濟等壓力，無法展現國家主權的決定，我們不苛責，但對中國相關行徑帶來的風險感到憂心。

賴總統此行能安全抵台，史國副總理札杜莉伴飛也是關鍵。（總統府提供）

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