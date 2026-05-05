竹市擬建新市政中心5潛力點曝光 議員砲轟：不切實際草率無願景

新竹市新市政中心遷到哪好？市議員廖子齊轟市府的規劃不切實際草率無願景。（記者洪美秀攝）

新竹市府今天在市議會臨時會進行新市政中心整體規劃專案報告，並提出5個可能的地點，但市議員廖子齊與林彥甫都批市府的功課明顯沒做完，專案報告不切實際又草率，更無願景，且未將國際展演中心地點納入考量，還是紙上談兵無進度。

市府提出「市政中心整體規劃與進度」專案報告，並提到新市政中心（市府+議會）所需空間共4萬2000平方公尺（1萬2705坪），並提出5個潛力點，包括頭前溪沿岸地區約392.5公頃用地及光埔三期土地和原址擴大，樹林頭公園（但需與國防部研商撥用，市府目前沒有產權），最後是香山綜合運動場，面積約3公頃。並採短中長期方向規劃，其中短期包括教育處擬挪到學租大樓，地政處挪到世紀鑫城，短期以2年為規劃目標。

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廖子齊認為，市府所提5個方案，多處面積不符、產權不明或有斷層風險，甚至是卡關中央數十年的都市計畫。而屬市府產權的國際展演中心卻未列入5個潛力點中評估，再者樹林頭公園和香山綜合運動場是市民休憩與運動的公共設施，市府難道要拆掉現有公園和運動場來蓋市政中心？

她支持蓋新市政中心，但反對把這麼重大的決策，建立在現況概估、標準不一致、沒有願景擘劃的草率態度上。

林彥甫則認為5處潛在地點中的樹林頭公園最具備潛力，但須同步規劃交通、停車與周邊動線配套。且新市政中心面積規劃應納入多元服務空間，並非僅計算辦公需求；另選址應考量時間因素，不能像果菜公司遷建遙遙無期。再者市政中心若遷移，恐讓已衰退的舊城區更沒落，市府也應提出原州廳及舊城區的活化計畫。

新竹市新市政中心遷到哪好？市議員廖子齊轟市府的規劃不切實際草率無願景。（記者洪美秀攝）

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