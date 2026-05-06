李四川宣傳政績提「那1秒的順暢」 網大歪樓：是在灌腸？

國民黨新北市長參選人李四川。（資料照）

國民黨新北市長參選人李四川近日在社群宣傳自己過去修橋鋪路的政績，但脫口一句「那一秒的順暢」卻讓鄉民大歪樓，狠酸「是在灌腸？」

李四川近日在個人社群PO影片，強調自己是「做工程的人」，不太會講話但「責任感很重」，接著列出過去自己修橋鋪路的政績，分享曾有民眾跟他說騎摩托車在新鋪好的道路上，平平順順的就想到他，「說實在，做工程的人比較不會講話。但我知道一個機車騎士騎過去那一秒的順暢，就是我的人生價值。那些被連起來的橋，那條鋪平的路，會替我說話。」

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這支影片被分享到PTT後，鄉民紛紛吐槽「一秒順暢是治便秘喔？」、「是在代言瀉藥還是水管疏通劑啊」、「一秒的順暢？是在灌腸嗎？」、「怎麼聽起來像便秘，還是馬桶的廣告」、「我棒賽也有這個感覺」、「吃瀉藥應該是不到一秒」、「結果公館圓環便秘了」、「老了需要的浣腸吧，那一秒的順暢」。

還有其他網友酸，「你到底是在選市長？還是在選工地主任？」、「整天說嘴自己做工程，那你乾脆去當工務局長不就好了，選三小市長」、「做工程的工人比較不會講話是真的，但你又不是基層工人」、「不錯！你繼續當副手就好！」、「老人味好重」、「可惜選舉不是選幕僚」。

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