台中租屋補貼審查慢半拍租屋族乾等 議員批未苦民所苦

陳淑華（右2）等議員質疑市府未「苦民所苦」，租屋補助審查拖延，讓租屋族喊苦。（記者蘇孟娟攝）

中央300億擴大租金補貼方案自2023年改由地方審查申請案，台中市多名議員接獲不少人陳情久等不到租金補貼，租屋族生活壓力未紓解，質疑市府未能「苦民所苦」，租屋補助審查慢半拍，讓租屋族咬牙苦撐。

台中市都發局指出，去年有24萬件申請數，受到中央相關系統案件帶入延遲近1個月及有查詢延遲等系統問題，壓縮地方審查期程，加上不少申請案須補件，費時較長，已增加人手加速審查，截至4月30日舊案帶入總審查完成率約99%。

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包括市議員陳淑華、張芬郁、陳俞融、陳雅惠及蕭隆澤今關切台中租屋補貼審核延遲，讓租屋族苦不堪言。

陳淑華指出，去年台中市申請數24萬件全台灣最高，其中西屯區有數所大學，有中科、工業區，商業發達，就學及就業對租屋需求龐大，申請件數逾兩萬件，全市最高，近來收到不少租屋族反映租屋補貼遲無下文，原本期待有補貼能減輕經濟壓力，市府效率太差，讓民眾只能繼續咬牙苦撐。

陳淑華說，近幾年台中市房屋租金飆高，尤以西屯為最，房屋租金佔物價指數統計佔比高達1/4，年輕工作者及讀書人口，都要租屋，租金更是日常單一最大筆支出，外縣市都未傳出審查拖延情況，台中市卻未能「苦民所苦」，審查慢半拍讓租屋族等不到補貼。

都發局指出，中央擴大租金補貼專案自2023年起改由地方政府審查，去年申請數量約為24萬件，今年截至4月30日已申請逾21萬件，申請案量為全國第一；去年受到中央相關系統問題，增加審查作業負擔，已加派人力審查，後續將持續加速完成案件審查。

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