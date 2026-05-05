民眾黨4素人攻基隆 柯文哲分享勝選秘訣

民眾黨基隆市黨部晚間邀集4位議員參選人舉行2026政治考試，前主席柯文哲幫政治素人加油。（記者俞肇福攝）

民眾黨基隆市黨部今天（5日）請來現任民眾黨國家治理學院主任的翟本喬，為4位民眾黨基隆市議員參選人舉辦2026基隆政治門診，並邀請前任黨主席柯文哲、現任黨主席黃國昌到基隆，為4位參選人加油打氣。柯文哲除分享勝選秘笈外，更期許由民眾黨基隆市黨部主任委員邱佩琳操盤的市議員選舉，能首戰告捷開出紅盤。

2026年基隆市議員選舉，民眾黨提名4人參選，分別是中正區的林廷翰、信義區的黃申棟、安樂區李文耀、中山區呂承祐，組成「民眾基隆隊」，全面布局地方。

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柯文哲說，基隆市黨部提名這4位參選人都是新人，完全沒有實際選舉經驗，希望透過SOP，讓他們盡快上線；柯文哲進一步指出，參選要先有知名度、好感度、支持度，最後最重要，就是要有投票的動機，選民願意進投票所，且是投下支持你的一票。

柯文哲表示，不要說支持民眾黨的這些票，可以轉換成支持參選人的選票，如何讓參選人跟民眾黨聯結，這些都有技術；但是要針對每一個候選人，就目前已知候選人優缺點的資料作分析。

他表示，有時候分析出來候選人的優缺點，是相對與其他候選人的優缺點來做比較，對於競選對手的資料分析也很重要。當然現在透過網路蒐集資料，大概可以蒐集到80%，另外還有就是參選人個人在地方上聯結、關係，台灣人說叫「選舉的眉角」，誰跟誰有關係，誰會知道、誰的政治傾向等等，再把蒐集到資料回饋給AI，AI的好處是3分鐘完成分析，整個決策的速度會變快。要訓練候選人熟悉相關操作技術，進一步修正。

民眾黨前主席柯文哲（左三）、民眾黨主席黃國昌（右三）連袂為新人打氣。（記者俞肇福攝）

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