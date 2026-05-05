伴飛？賴清德返國飛到這地方 低空突出現美軍直升機

總統賴清德5日搭乘史王專機返台，空軍出動F-16V戰機執行護航任務，迎接三軍統帥的空中護航畫面事後曝光。（軍聞社提供）

總統賴清德無懼中國外交打壓，突襲出訪友邦史瓦帝尼，今天（5日）上午10點多順利返抵國門。賴總統一行人還在返程時，有大批網友在線上緊盯史瓦帝尼國王專機動態，反紫光奇遊團成員許美華分享臉書好友傳來的消息，表示注意到專機飛越菲律賓時，正好有一架美軍軍機在附近，笑稱難不成美軍默默伴飛？引發網友討論。

昨（4日）晚就有消息指稱，賴總統結束國是訪問，並搭乘機型為空巴A340的史瓦帝尼國王專機離境，大批網友湧入航班追蹤網站Flightradar24追蹤航班。許美華今天在Threads發文表示，有臉友上班時也在追那架航班，上午9點多飛越菲律賓時，飛航高度落在39000英呎，同一時間有一架美軍直升機在高度2500英呎逆向飛行，與賴清德的班機交錯而過，該名臉友笑稱「不知道是不是巧合？美軍的直升機升空伴飛，在很低空的2500英呎……」。

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許美華分享的Flightradar24網站截圖可見，當時確實有一架美軍波音CH-47F契努克直升機（CH-47F Chinook，呼號CARGO11）也在菲律賓上空，不過應與美菲正在進行的「肩並肩」（Balikatan 2026）年度聯合軍事演習有關。

網友紛紛表示，「也有看到那架，才覺得納悶，怎麼剛好有一架直升機會在附近，覺得有那麼神經大條嗎？原來是美軍的」、「落地了心才定下來，終於安全回來了」、「一堆人不睡覺在追飛機」、「受到中共打壓，飛機硬是往南飛了很遠，在繞上來就是要避開那些可能爭議的空域，真的不簡單」

有人注意到一架美軍直升機在菲律賓上空與賴清德的班機交錯而過。（圖翻攝自許美華Threads）

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