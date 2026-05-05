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    首頁 > 政治

    北市鼠患議題延燒 殷瑋轟錯假訊息多：「這難道不是認知作戰？ 」

    2026/05/05 20:29 記者何玉華／台北報導
    台北市研考會主委殷瑋今（5）天晚間接受飛碟晚餐主持人王淺秋專訪，談北市的鼠患問題。（《飛碟晚餐王淺秋時間》提供）

    台北市研考會主委殷瑋今（5）天晚間接受飛碟晚餐主持人王淺秋專訪，談北市的鼠患問題。（《飛碟晚餐王淺秋時間》提供）

    台北鼠患議題延燒，台北市長蔣萬安今（5）天下午率相關局處首長召開鼠害防治記者會，說明北市府的因應作為，台北市政府研考會主委殷瑋晚間接受廣播專訪時表示，網路很多錯假訊息，製造台北到處都是老鼠的狀況，「這難道不是認知作戰嗎？」難道不需要譴責嗎？至今沒有任何政府高層出來制止。

    殷瑋今（5）天晚間接受飛碟晚餐主持人王淺秋專訪指出，根據通報數據，今年1、2月出現漢他病毒死亡病例時，環保局接獲200多隻老鼠出沒通報，3月降到90隻、4月約70隻左右，呈現下降趨勢；而最近在新聞熱度升高下，預期通報數會再度上升。

    殷瑋也提到，衛福部長石崇良等人已三度公開澄清，台北疫情與去年同期相較，沒有升溫趨勢，但北市府不能掉以輕心，就是要推出相關措施讓市民安心；但網路上有各式各樣的錯假訊息，製造出台北到處都是老鼠的狀況，包括2019年香港的新聞照片、南鼠北送等訊息，「這難道不是認知作戰嗎？」

    殷瑋表示，如果不能有來自外部的認知作戰，這是台灣人對台灣人自己進行的政治操作，難道不需要出來譴責嗎？這是被允許的嗎？至今沒有任何政府高層出來制止。

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