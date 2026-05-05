賴清德順利出訪史瓦帝尼 林俊憲：對中國而言是一場挫敗

總統賴清德今天（5日）與史瓦帝尼副總理札杜莉一同搭乘史國國王專機返抵台灣。（記者朱沛雄攝）

總統賴清德不懼中國外交封鎖，出訪非洲友邦史瓦帝尼，今（5日）順利返抵國門。對此，民進黨立委林俊憲表示，這段期間有人嘲笑賴總統出訪是「偷渡」，但所謂「偷渡說」，只是中共跟他的小弟們無能的憤怒而已，對中國而言，這無疑是一場挫敗。

林俊憲在臉書發文表示，相信不少人和他一樣，對於賴清德總統在4月22日出訪前遭到中國刻意阻撓感到相當憤怒。但到了5月2日，看到總統順利走下專機，並在今天平安返台的那一刻，心中不免湧現出一股難以言喻的感動。

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林俊憲指出，對內，我們可以有不同的政治立場與攻防。但只要對外，我們終究都是台灣人。因此，這段期間有人嘲笑賴總統出訪是「偷渡」，甚至揶揄他無法順利返台。這些說法不論從哪個面向來看，都對台灣毫無幫助。

林俊憲續指，事實上，總統這次是正大光明接受史瓦帝尼的邀請，搭乘對方安排的航班出訪，並採用國際間常見的ATA模式（Arrival then Announce，意指「抵達後才宣布」）。所謂「偷渡說」，只是中共跟他的小弟們無能的憤怒而已。對中國而言，這無疑是一場挫敗，但同時也可以預期，未來台灣的外交團隊將面臨更加艱鉅的挑戰。

林俊憲說，這次事件已經吸引到許多國際媒體的關注，也讓外界再次看見台灣在壓力下的韌性與應對能力。而中國對他國事務的強勢介入，也可能促使部分國家重新思考與中國往來時所承擔的政治風險。「這也是為什麼我常說，台海議題越是國際化，台灣就越安全的原因」。他也強調，「我們必須持續在國際場域中發聲，並展現自我防衛的決心。這不只是讓世界看見台灣，更是讓台灣在國際上爭取更有利的位置」。

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