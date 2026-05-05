政院60億搶救族語成效不彰 伍麗華：原民就業、族語教育嚴重錯置

民進黨籍魯凱族立委伍麗華。（資料照）

立法院今對審計部前年度中央總決算報告進行質詢。針對原住民族就業職訓、國家語言經費運用，民進黨籍魯凱族立委伍麗華質疑，原民會每年編列7億投入族人就業輔導，但近九成族人沒用到資源；過去四年多達60億經費要搶救瀕危語言，不只族與使用率低，當中更有許多非專職人員，成效不彰，要求審計長陳瑞敏深切檢討政策資源配置。

立法院院會今（5日）午邀請審計長陳瑞敏，就我國前（2024）年度中央政府總決算審核進行報告，並備質詢。

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立委伍麗華表示，根據前年「原住民就業狀況調查報告」，顯示兩成族人投入營造業工作、多達五成族人為基層勞力工作者，高於全國平均。她直言，「將近三成族人每個月領不到三萬塊，對比全國平均收入，中間的gap（差距）非常驚人」。

她進一步指出，原民會的原住民就業基金中的「就業輔導獎勵」高達新台幣7億元，卻有9成族人從未參加過政府辦的職業訓練，且每三位參加過的族人，就有一人無法學以致用，直言是「很明顯的資源錯置」，要求審計長陳瑞敏就低薪族群改善、職訓資源配置進行查核。

伍麗華進一步批評，行政院過去四年跨部會執行的「國家語言整體方案」中，有60億台幣用於搶救族語，然根據2020年普查，主要使用族語的人口比例「僅千分之二、年輕世代更不及千分之一」，更指出八成的族語教學人員並非專職，原住民族電視台的收看比例僅一成五，質疑「投入這麼多資源卻成效不彰，是不是代表方法不對？」。

針對上述質詢，審計長陳瑞敏表示非常同意，坦言目前已有十種原住民語言屬於「瀕危」狀態，承諾會對原民會及相關部會進行意見提醒，並要求政府部門檢討補助方式，確保資源能精準落實於原鄉發展及文化保存。

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