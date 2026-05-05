日本自民黨青年局長訪台 籲台日強化經濟安保合作

日本自民黨青年局訪問團團長平沼正二郎（左二）一行，5日在外交部舉行記者會，說明訪台目的與成果。（記者張嘉明攝）

日本自民黨青年局本月2日至6日組團訪台。團長兼局長平沼正二郎今（5日）下午表示，訪團此行拜會副總統蕭美琴、立法院長韓國瑜及各政黨人士，台方有就日本軍費情況向他們提問，但未談及台灣軍費議題；他認為，台日可以在經濟、安保、防災領域加強合作。

日本自民黨青年局訪團成員除團長平沼正二郎外，還包括眾議員高見康裕、參議員今井繪理子、眾議員草間剛、眾議員山本大地及日本青年會議所（JC）日台友好之會會長麻生將豐暨幹部等共12人。

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平沼正二郎表示，此行訪台是沿襲1967年以降的自民黨與台灣傳統交流活動，在台期間拜會副總統蕭美琴、立法院長韓國瑜等台灣政府要員，以及各政黨有關人士、經濟界代表等，進行有意義的意見交換。原本也計畫拜會總統賴清德，但因賴總統出訪行程，未能會面。

平沼正二郎說，台日今年都面臨動盪的國際情況，他認為，台日可以在經濟、安保、防災領域加強合作。

被媒體問及是否有與各政黨人士討論1.25兆國防特別條例時，平沼正二郎說明，青年局在此次訪台期間，沒有提及台灣軍費議題，但是在與各界人士交流的過程中，台方有提問關於日本軍費的情況，具體內容因為涉及他人，他沒有立場說明。

地方交流方面，平沼正二郎也說，這次是他以青年局身分首度訪問台灣地方，拜訪了台中市與嘉義縣，感受各地魅力，透過這次交流，他認為台日必須強化姊妹市合作。

平沼正二郎說明，青年局這次訪台也與日本青年會議所日台友好之會同行，此類民間交流非常重要，希望推動台日各領域交流合作。

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