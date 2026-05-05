愛爾麗疑藏針孔偷拍！北市法務局：全力配合檢警偵辦

台北市警局、消保官、衛生局今（5日）前往愛爾麗位於北市的5家分店稽查。（北市法務局提供）

知名醫美「愛爾麗醫美集團」驚爆新北板橋店診間偷裝外型為「煙霧偵測器」的針孔，台北市警局、消保官、衛生局今（5日）前往愛爾麗位於北市的5家分店稽查，北市法務局指出，後續將配合檢警偵辦。

愛爾麗板橋分店遭病患揭露「煙霧偵測器」暗藏針孔偷拍，而愛爾麗在台北市也有五家分店，包含位於內湖的愛爾麗集團，以及大安忠孝店、信義富邦店、中正站前店、松江南京店，台北市府今天由衛生局主政，會同市刑大、消保官，前往此家連鎖品牌在台北市分店，展開無預警聯合稽查。

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台北市主任消保官林傳健表示，針對新北市連鎖醫美診所涉疑似偷拍爭議，市府高度重視民眾的就醫隱私，今天由台北市衛生局主政，會同市警局刑大及台北市消保官，依據《醫療法》及《台北市公共場所防止針孔攝影管理辦法》等相關規定，針對愛爾麗位於台北市的診所展開無預警的聯合稽查。

林傳健指出，此案正由檢警偵辦中，相關結果如聯合稽查等內容將交給檢警處置，市府全力配合偵辦。另如日後確有患者於診療期間隱私遭受侵害情事，得循消費爭議申訴程序向診所負責人請求賠償。

愛爾麗集團也發表聲明指出，有關診所的監視設備爭議，集團已全力配合檢調、主管機關調查，因相關細節涉及偵查不公開，現階段本集團無法詳述細節，望社會大眾見諒，待案件到一階段，集團會對外界詳細說明，以化解各界疑慮。

其次，集團診所內監視設備設置，目的在於確保醫療品質、維護藥品與器材安全，絕無侵害消費者的個人隱私，對於監視設備爭議，集團虛心接受各界之質疑，現已進行全面檢討及改善。最後，此事件造成消費者困擾、提告，集團已專案處理，儘速向告訴人溝通，希望化解告訴人疑慮，也將透過專案小組向告訴人進行協調。

台北市警局、消保官、衛生局今（5日）前往愛爾麗位於北市的5家分店稽查。（北市法務局提供）

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