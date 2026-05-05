藍軍購條例砍4千億或8千億喬不定 陳冠廷：川習會前未過恐遭中國操作

民進黨立委陳冠廷。（資料照）

立法院明（6）日將再度召開「國防特別預算條例」朝野黨團協商，國民黨團大會今中午仍喬不出「黨版」，恐令實質預算審查拖延至「川習會」後。對此，立法院外交及國防委員會民進黨籍召委陳冠廷今（5）日受訪強調，條例非任何政黨拖延、算計的政治籌碼，越接近川習會，台灣越該展現決心，藍營刻意拖延最大的風險，是給中國與美國會談前更多操作空間，施壓、干擾甚至將台灣的軍購、國防預算、對美安全合作當作談判籌碼。

政府擬提出分為8年期的1.25兆元國防特別預算，分七大類型項目，透過軍購、商購及委製等重要途徑，大幅提升台灣防衛韌性及不對稱戰力建構，同時透過台美共同研發合作等方式，建構台灣國防自主能力、厚植本土國防產業。

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然而，該特別預算的「法源基礎」國防特別條例，已從去年11月在立院卡關至今，國民黨內部出現3800億及8000億，即要砍掉8700億或4500億的草案版本。種種拖延恐導致預算本體的審查，延宕至預計於本月14日舉行的「川習會」之後才可能審竣。

陳冠廷今天受訪說，國防特別條例不是給任何政黨拿來拖延、算計、交換政治籌碼的工具。越接近川習會，台灣越該先把自己的安全決心講清楚、做出來。

他指出，藍營若刻意將審查時程拖到川習會之後，最大的風險就是讓中國在會談前拿到更多操作空間，中國一定會把台灣的軍購、國防預算、對美安全合作，當成可以施壓、干擾甚至包裝成談判籌碼的標的。

陳冠廷說，台灣要是在川習會前未展現出明確共識，只會讓北京更容易對外放話、對美施壓，直接傷害台美在軍購、國防建設跟安全合作上的關鍵利益。

他強調，台灣不能把自己的安全押在任何一場大國會談之後，「國際情勢越不確定，我們越要在川習會前讓外界看到，台灣有決心也有能力強化自我防衛，預算跟制度都準備好了」。

陳冠廷也說，國民黨再繼續拖，就是把國家安全放在黨內政治算計後面，對台灣是極不負責任的作法。

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