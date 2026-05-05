總經費逾4億 陳品安爭取改善頭份淹水問題

頭份4大排水瓶頸改善總經費逾4億，民進黨苗栗縣議員暨縣長參選人陳品安爭取改善頭份淹水問題。（陳品安提供）

為徹底解決苗栗縣頭份市長期積淹水困擾，立法委員沈發惠今（5）日下午邀集內政部次長董建宏、民進黨苗栗縣議員暨縣長參選人陳品安及多位地方民代，赴頭份市建國成功活動中心進行「縣市管河川及排水整體改善計畫」現場會勘。沈發惠強力發聲將爭取總經費逾4億2901萬元4項排水改善工程，預期可改善45公頃淹水面積，保護逾4500名居民。

此次會勘鎖定頭份四大排水瓶頸，包括中興路排水、牛A、牛C及牛D幹線雨水下水道新建工程，以及經費最高、達3.2億元的中華路1258巷排水改善與頭份交流道旁滯洪池新建工程。

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沈發惠指出，近年極端氣候頻傳，今年清明強降雨已造成苗栗多處災情，顯示排水系統升級刻不容緩。他現場要求內政部儘速完成審查核定，並應提高未來工程設計標準，強化防洪韌性。

陳品安強調，頭份都市發展迅速，現有排水設施已難以支應瞬間強降雨。她感謝沈發惠委員將中央資源帶入地方，並承諾若未來接掌縣政，將把排水改善列為施政首要，確保工程落實。

內政部次長董建宏回應，賴清德總統對民眾居住安全極為重視，內政部將針對今日提出的4案全面盤點，積極協調中央補助款約3億5178萬元，並在最短時間內完成核定程序，協助苗栗逐步提升防洪與排水承載能力。

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