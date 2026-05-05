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    首頁 > 政治

    徐春鶯犯《反滲透法》將註銷台灣身分 林俊憲：極具歷史意義案例

    2026/05/05 19:21 即時新聞／綜合報導
    中配徐春鶯。（資料照）

    中配徐春鶯。（資料照）

    中配徐春鶯涉犯「反滲透法」，收取中國資金介入台灣選舉，已被起訴、羈押禁見。本報獨家揭露，徐春鶯將被行政機關註銷定居資格，喪失台灣身分，但仍須在台受審。對此，民進黨立委林俊憲認為，如果為真，這將成為極具歷史性意義的案例，因為徐春鶯將成為第一位涉犯《反滲透法》，而被陸委會內政部認定取消居留許可的中國籍人士。

    林俊憲在臉書發文表示，徐春鶯被取消居留許可的案例，有些朋友可能會馬上聯想到，去年有幾個發表武統言論的中配，不也遭到廢止居留許可驅逐出境嗎？但徐春鶯不太一樣，居留許可的裁量是行政權，在《反滲透法》中並沒有直接規定，是由行政機關採酌司法相關事證來認定，而徐春鶯會成為循這條路徑被註銷的第一人，往後行政機關要援引做出處分，會更簡單迅速。

    林俊憲指出，過去那些人是因為「大聲嚷嚷」被趕出去，但徐春鶯案則正告他們，不要以為「默默搞破壞」就沒事，遲早有一天抓到你，不管有沒有身分證，都能驅逐出境。他稱，「不過，倒也不能說徐女士對台灣毫無貢獻，透過她，才讓我們第一次透過司法事證明確看到中國與藍白的『愛恨糾葛』」。

    林俊憲說，「就憑這一點，我想也不用再對她過多苛責了，畢竟只是一枚棋子，還幫助我們看懂棋局。祝福她在台灣受完應得的處罰後，安心回到她最美好的祖國生活去吧」。

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