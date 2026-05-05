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    首頁 > 政治

    蔣萬安推鼠類偵防師、12區大清消 張育萌酸：阿扁政策複製貼上

    2026/05/05 18:30 即時新聞／綜合報導
    台北市長蔣萬安今（5日）下午宣布推出「鼠類偵防師」，還要全市府總動員12區大清消。（記者田裕華攝）

    台北市長蔣萬安今（5日）下午宣布推出「鼠類偵防師」，還要全市府總動員12區大清消。（記者田裕華攝）

    台北市近期陷入「安鼠之亂」，台北市長蔣萬安今（5日）下午宣布推出「鼠類偵防師」，協助家戶處理老鼠。此外，還要全市府總動員12區大清消。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，蔣萬安誓言要推「鼠類偵防師」，再抄阿扁的政策複製貼上，「世界終於瘋成我喜歡的樣子」。

    張育萌在臉書發文表示，台北市的鼠患問題是今年1月大安區發生首例漢他病毒，才搞得人心惶惶。時隔四個月，蔣萬安今天終於開記者會，以為自己很帥喊「管老鼠多、還是老鼠少，我們就是全面來拚！」他質疑，蔣萬安是不是真的以為自己是偶像劇男主角？都已經過了個農曆年，農曆年是台北人最少、最好下手的時機，錯過這時間要來大規模滅鼠，反應已經慢好幾拍。

    張育萌指出，他本以為蔣萬安真的想清楚了，結果他找9個局處長一字排開，就是要宣布未來會加派「鼠類偵防師」，協助家戶處理老鼠。他批評，「已經講過很多遍了，前端的老鼠食物來源、垃圾清運和管線老舊不處理，派人到你家抓老鼠，要抓到西元幾年？」

    張育萌續指，前總統陳水扁早上發文，說他30多年前，就是用最傳統的方式，召集12區清潔隊員，一區一區打掃，最後蟑螂、老鼠都少了，水溝也通了。蔣萬安今天說，他會在最短時間，全市府總動員12區大清消。他說，「看起來，蔣萬安想破頭，也想不到要怎麼滅鼠。阿扁講完不到6小時，蔣萬安就只好照抄」。

    張育萌怒轟，蔣萬安到底是哪來的小baby？要王鴻薇當保姆護航，還要靠30年前的老市長教。「好想跟阿扁告狀，蔣萬安學你啦」。

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