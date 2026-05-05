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    首頁 > 政治

    湖西鄉民代表會定期會登場 鄉長陳振中即將轉戰縣長寶座

    2026/05/05 19:41 記者劉禹慶／澎湖報導
    湖西鄉長陳振中列席鄉代會定期大會，進行施政報告。（湖西鄉公所提供）

    湖西鄉長陳振中列席鄉代會定期大會，進行施政報告。（湖西鄉公所提供）

    澎湖縣湖西鄉民代表會召開第22屆第7次定期會，為期12天的會期，涵蓋基層考察、鄉政總質詢及去年度總決算審議等多項重要議程，展現民意機關對地方建設與公共事務的重視。鄉長陳振中今年底將披掛藍袍，挑戰澎湖縣長寶座，引起外界矚目。

    昨（4）日先行召開預備會議，確認各項提案及議程，今（5）日舉行開幕典禮，由鄉長陳振中進行施政報告，並就前次會議決議案辦理情形提出說明，為此次定期會揭開序幕。鄉長也偕同各課室主管列席備詢，各單位依序報告業務推動情形，展現行政團隊對代表會監督機制的重視與配合。

    會期中亦安排基層考察行程，實地走訪各村里，深入了解地方建設需求與鄉親意見；同時透過鄉政總質詢，針對各項施政措施進行檢視與建議，促進政策更貼近民意、提升治理效能。此外年度總決算審議為此次定期會的重點之一。代表會將針對各項經費執行情形進行審查，審慎檢視預算運用成效與財政紀律，確保公帑使用合理透明，落實財政監督的責任。

    湖西鄉長陳振中表示，期盼透過此次定期會議程，持續凝聚行政與民意代表間的溝通與合作，共同推動地方建設，邁向宜居、永續發展的湖西鄉。

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