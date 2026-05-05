馬公市代會定期會開幕 黃健忠提施政總報告聚焦六大主軸

馬公市長黃健忠定期會首日，進行施政說明。（馬公市公所提供）

馬公市民代表會第12屆第7次定期會今（5）日開幕，宣布繼續爭取連任的馬公市長黃健忠提出施政總報告，聚焦基礎建設、社會照顧、幼兒教育及城市文化等重點工作，展現繼續以務實步調，推進市政的施政方向。

在基礎建設方面，市公所行政大樓夜間照明改善已完成點燈，強化公共空間夜間辨識與動線安全。北辰市場亦持續辦理設施修繕、通風與環境整頓，朝「安全、整潔、好逛」方向穩定改善。在社會照顧方面，因應高齡化趨勢，市公所持續辦理中低收入長者生活津貼、急難救助及以工代賑措施，並透過樂齡學習與社區合作，強化在地支持網絡。

請繼續往下閱讀...

在幼兒教育方面，馬公市立幼兒園推動親職教育與多元學習活動，市公所並回應家長實際需求，今年招生制度中調整兄弟姊妹優先入園機制，減輕家庭接送壓力。在文化與城市活動推動上，市公所「馬公夏日童樂趴」、「馬公夏日露天電影院」等活動，提供市民在地休閒選擇；「海洋文化漁樂祭」結合在地產業與青年創意，「金色雙島藝術祭」串聯虎井、桶盤離島資源，帶動文化與觀光的連結，同時推動綠色海岸社區產業文化盤點暨輔導計畫。

在環境與空間管理方面，市公所持續推動公有土地活化，並針對蚵殼暫置場進行整頓與環境改善。針對未來施政方向，黃健忠表示，將持續以基礎環境優化、社會照顧深化、教育穩定發展、文化認同累積及行政效率提升為推動主軸。在財政運用上，會依輕重緩急配置資源，優先投入直接影響市民生活的項目。

馬公市代會定期會開議，由主席歐銀花主持。（馬公市公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法