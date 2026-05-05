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    首頁 > 政治

    蘇巧慧出席建築師公會會員大會 盼匯聚各種專業讓新北更漂亮

    2026/05/05 18:40 記者翁聿煌／新北報導
    民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧（右二）出席新北市建築師公會會員大會。（記者翁聿煌攝）

    民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧（右二）出席新北市建築師公會會員大會。（記者翁聿煌攝）

    民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧5日出席新北市建築師公會會員大會，建築師公會理事長汪俊男肯定蘇巧慧為建築領域的貢獻，蘇巧慧表示，要興建一棟大樓，建築師必須整合結構工程、消防、美學與法規，才能成就一棟建築，她在新北服務長達十年，這一次帶領的新北隊，有工程、藝術、教育文化等來自不同領域的專業，未來若她有機會擔任新北市長，她會匯聚、整合不同領域人才，讓新北市更漂亮、更有趣。

    蘇巧慧表示，這一屆她在立法院內政委員會，感謝新北建築師公會經常提供實務意見，讓台灣的建築法規得以進一步精進與推廣，同時更貼近一線需求，她並以「舊深坑廳」的修復再利用案為例，指出「深坑廳」是一棟超過80年歷史日治紅磚建築，但過去面臨日漸頹敗，所幸在建築師公會與專業建築師團隊投入下，將其修復為兼具歷史底蘊與現代美學的空間，不僅確保建物安全，更將城市的過去與現在重新連結，「建築師不只是蓋新房子，更是縫補地方記憶。」

    蘇巧慧說，建築師必須整合結構、消防、美學與法規，才能成就一棟建築，她在立法院這十年間，同樣扮演著協調各方需求與資源的角色，也能尋求專業解決問題，已具備跨領域整合能力，未來新北隊將持續整合各界專業力量，爭取市民的肯定與信任，攜手為新北市的城市建設與發展共同打拚。

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