以國前議長擁抱賴總統 感謝「真朋友」台灣曾第一個站出來

總統賴清德今天接見以色列國會前議長利維（Mickey Levy）率領的跨黨派議員團。（總統府提供）

總統賴清德今天下午接見以色列國會跨黨派議員團，利維（Mickey Levy）擁抱賴總統並表示，2023年哈瑪斯襲擊以色列事件發生後，台灣第一個站出來支持，是以色列的真朋友，他要以以色列國會前議長身分重申「以色列與台灣站在一起」，期許台以關係持續深化，日益茁壯和強健；利維也回顧以色列歷史發展，強調建立自己的國家和保護家園的重要性。

賴清德表示，感謝以色列國會前議長利維（Mickey Levy）與友台小組主席杜伯斯基（Boaz Toporovsky）長期支持台灣。台灣和以色列共享民主、自由等普世價值，且同樣遭遇複雜的區域情勢，面對威權主義持續擴張，同樣深刻理解唯有不斷提升自我防衛能力、強化社會韌性，才能確保和平並守護國人的日常生活與民主制度。

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賴清德說，台灣特別重視與理念相近國家相互學習的機會，以色列長年在民防動員、緊急應變和戰傷醫療等領域所累積的豐富經驗，以及社會所展現團結與堅韌精神，台灣都應該借鏡學習，也希望透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF）攜手以色列等友盟國家，在數位發展、跨境犯罪、永續發展及醫療韌性等議題上，持續強化交流合作，共同為全球民主陣營貢獻更多力量。

賴清德提到，去年台灣與以色列完成簽署「智慧財產合作」，以及「專利審查高速公路」兩項合作備忘錄，不僅有助於雙方企業的專利布局，更可以結合兩國的技術優勢，促進彼此的產業發展。

賴清德說，以色列是享譽國際的「新創之國」，擁有AI研發與軟體實力，台灣也積極推動「AI新十大建設」，逐步落實「人工智慧島」的願景，相信兩國將攜手因應AI時代的挑戰，共同提升供應鏈與經濟韌性，帶動全球的繁榮穩定。

利維表示，儘管目前以色列與伊朗、真主黨的戰爭還在持續中，訪團成員仍認為來台訪問十分重要，此次訪台是為了展現台灣與以色列之間的深厚連結。2023年10月7日哈瑪斯襲擊以色列事件發生後，台灣是第一個站出來支持以色列的國家，是以色列的真朋友，要感謝台灣一直以來的友誼和善意。

利維提到，台灣和以色列有許多相似之處，也都是民主自由國家，期盼攜手合作，進一步深化雙方在經濟、科技，尤其是人工智慧和安全等領域的合作關係。他並以以色列國會前議長身分重申，以色列與台灣站在一起，希望雙方友誼越來越堅固。

利維說，以色列需要和平，但首先要確保安全，15年前，許多阿拉伯國家想把以色列推向邊緣；近年來，以色列已與部分阿拉伯國家簽署「亞伯拉罕協議」，期盼未來能有更多國家加入。他並回顧以色列歷史發展，強調建立自己的國家和保護家園的重要性，最後，他也再次期許台以關係持續深化，日益茁壯和強健。

總統賴清德今天下午接見以色列國會跨黨派議員團，前議長利維（Mickey Levy）擁抱賴總統並表示，2023年哈瑪斯襲擊以色列事件發生後，台灣第一個站出來支持，是以色列的真朋友。（總統府提供）

總統賴清德今天接見以色列國會跨黨派議員團，成員包括國會前議長利維（Mickey Levy）與友台小組主席杜伯斯基（Boaz Toporovsky）、議員米什拉基（Yonatan Mishraki）、卡茲（Ron Katz）等人。（總統府提供）

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