賴清德突圍返台大功臣！空巴A340擁4引擎 飛1.3萬公里免加油

史國國王專機（空中巴士A340-300）今降落桃園機場。（記者朱沛雄攝）

總統賴清德2日突破中國封鎖前往非洲友邦史瓦帝尼進行國是訪問，今天上午搭乘史國國王專機返抵國門，由於去程完全保密，因此選擇較短路徑，但後續行程曝光後，回程路線大繞路，起飛後先是一路往東南方向航行，避開馬達加斯加、模里西斯飛航情報區，進入印度洋後，往北轉，再飛越印尼、汶萊、菲律賓等飛航管制區，全程約1萬3千公里，完全沒有中停。

朝陽科大飛航系主任盧衍良分析，這次專機沿途經過非洲區域的FAJO（Johannesburg Oceanic FIR / 南非約翰尼斯堡大洋區）與FMMM（Antananarivo FIR / 馬達加斯加安塔那那利佛）；印度洋大洋區域的FMMI（Antananarivo Oceanic FIR / 馬達加斯加）、FSSS（Seychelles FIR / 塞席爾）、VCCW（Colombo FIR / 斯里蘭卡可倫坡）。

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盧衍良續指，後來進入東南亞區域的WIII（Jakarta FIR / 印尼雅加達）、WARR（Surabaya FIR / 印尼泗水 - 視具體航道偏向）、WBSB（Brunei FIR / 汶萊）、RPHI（Manila FIR / 菲律賓馬尼拉），最後東亞區域的台北飛航情報區（RCAA / Taipei FIR / 台灣台北）返抵國門。

空中巴士首架越洋機 專跑長程航線

而這架載著賴清德的空中巴士A340-300機型成了大眾關注的焦點之一，根據交通部航空數位博物館資料顯示，A340-300典型座位數約200至300人（三艙等），是空中巴士第一架推出的越洋民航機，機上配有許多先進的導航系統，此機型共計4具引擎（發動機），即使1個引擎故障，仍有3個能用。。我國目前僅有華航擁有A340-300型飛機，並且使用於歐洲、美洲以及澳洲等長程航線。

A340-300的航程約13,000公里、最大起飛重量24萬2,000公斤。盧衍良說明，每架飛機重量，基本上包含機體本身重量、內裝設備重量、人員重量、酬載（旅客、貨物、郵件）重量、餐點飲水重量、燃油重量等，依據飛機構型設計和所搭載的發動機推力，就會形成該機特定的性能，計算出該機的最大起飛重量。

盧衍良續指，在整個航程中，除了燃油以外重量外，原則上都是固定值，因此在不超過最大起飛重量的大前提下，可以盡量地將燃油油箱加滿，讓航程達到最遠。這次專機酬載重量相對少了許多，因此在不超過最大起飛重量的前提下，油箱就可以盡量的裝滿，增加航程，再加上沿途的高空風計算，找到最省油的航路，讓航程達到最遠，直飛回台。

史國國王專機A340-300返台，空軍出動4架F-16V戰機執行護航任務。（軍聞社提供）

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