滅鼠靠阿扁？蔣萬安政策神同步 網酸：還要前輩出手救

北市鼠害防治記者會，會中台北市長蔣萬安說明防治情況與措施。（記者田裕華攝）

台北市鼠患爭議持續發酵，市長蔣萬安的治理能力頻遭質疑。「前輩」陳水扁早上的「滅鼠秘笈」才剛發布，下午市長蔣萬安便火速召開記者會，宣布採取極為相似的「全市大清消」戰略，引發網友熱議。

前總統、前台北市長陳水扁今（5）日上午在Threads發文，回憶當年阿扁市府授權國民黨籍秘書長廖正井，面對市民陳情水溝與防火巷老鼠橫行，採取最傳統卻最扎實的「集中作戰」，也就是召集全市12區的環保清潔人員，集中人力「一區一區大掃除」，徹底清理水溝、防火巷、小巷與公園，垃圾隨清隨運。

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陳水扁強調，這項工程每週掃蕩一區，歷時12週完成全市清理。這種方式可說是一石多鳥，不僅讓老鼠、蟑螂變少，還能清淤防汛、杜絕蚊蟲，甚至幽默直言「解決鼠患用不著市長，秘書長就夠了啦！」。

沒想到，蔣萬安下午率領多位局處首長召開「鼠害防治記者會」，當場宣布將接續年初的行動，在最短時間內動員全市府力量，針對12行政區進行再次大規模清消。蔣萬安表示，此舉是為了整理市容並讓民眾安心。

然而，蔣萬安下午宣布的政策與陳水扁早晨分享的「廖正井戰術」不謀而合，立刻引發社群平台高度關注。網友紛紛留言嘲諷：「沒想到前前前前市長還要出來救欸？」、「感謝蔣萬安願意聽阿扁總統的話進行十二區清消」、「王紅微說老鼠是假的，為什麼要清消」、「抄的速度堪比超人」、「阿扁看不下去還是給了答案」、「蔣不聽一定有偷看阿扁早上的貼文」、「阿扁這次背後策劃的漂亮」、「各位看過隱退的球員還要上場救援的嗎，沒看過的話現在讓各位看看喔」。

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