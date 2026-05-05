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    首頁 > 政治

    史王霸氣「護航」賴總統細節曝 涉外人士：台史邁向「制度化合作」

    2026/05/05 17:30 記者陳昀／台北報導
    總統賴清德5日搭乘史瓦帝尼國王專機返抵台灣。（記者朱沛雄攝）

    總統賴清德5日搭乘史瓦帝尼國王專機返抵台灣。（記者朱沛雄攝）

    賴清德總統完成史瓦帝尼訪問行程，今天上午返抵國門。涉外人士分析此行有三大戰略意義：一、證明外力無法切斷台灣與友邦的深厚情誼；二、兩國邦誼推進為制度化合作；三、以實際行動向國際社會傳達，台灣有權利走向世界，也有決心持續與友盟合作，為國際社會作出貢獻。

    據了解，總統此行能夠順利成行，史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世給予高度重視與大力協助。交通安排上，雙方秉持符合國際飛航慣例，以及安全、舒適三項原則，確保整體行程順利進行。涉外人士指出，這不只是技術性的交通安排，更代表史方對台灣國家元首訪問的尊重，以及對台史邦誼的堅定支持。

    涉外人士分析，賴總統此行出訪成果豐碩，首先，賴總統獲得史王堅定承諾，台史兩國邦誼永固，絕不受外力影響；史瓦帝尼也願意持續在國際場域為台灣仗義執言。這對台灣而言，不只是外交支持，更是面對國際政治壓力時最重要的道義聲援。

    其次，賴總統與史王共同簽署聯合公報，並見證兩國外交部長簽署關務互助協定。涉外人士指出，聯合公報代表兩國元首共同確認未來合作方向，關務協定則有助於強化經貿往來、提升通關效率、深化雙邊合作效益。換言之，此行並非只有禮儀性拜會，而是把政治互信轉化為具體合作。

    第三，賴總統成功邀請史王及王母後續來台訪問，延續雙方高層互訪傳統。涉外人士形容，台史關係不只是邦交關係，更像家人一般長期互信、彼此支持。雙方情誼不但沒有因外力干擾而受損，反而更加緊密，順利完成出訪，就是對外力阻撓最有力的回應，外力干擾不但沒有影響台灣走向世界，反而讓兩國更清楚展現團結，也讓國際社會更看見台灣處境與台灣意志。

    涉外人士認為，賴總統此行再次向國際社會傳達清楚訊息：「台灣是世界的台灣，台灣有權走進世界，也有決心持續走向世界」。面對外部壓力，台灣不會退縮；面對國際責任，台灣也不會缺席，台灣將持續與理念相近友盟合作，深化邦誼、拓展交流，並以民主、發展與互助的力量，為國際社會作出更多貢獻。

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