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    首頁 > 政治

    核四燃料棒送往美國 核三重啟又要重買！審計長：台電應改善

    2026/05/05 17:08 記者陳鈺馥／台北報導
    民眾黨立委洪毓祥（右）今日在立法院院會質詢表示，自己覺得很奇怪，核四燃料棒已運往美國，核三重啟要重新買燃料棒，又要花80幾億。左為審計部審計長陳瑞敏。（擷取自國會頻道）

    民眾黨立委洪毓祥（右）今日在立法院院會質詢表示，自己覺得很奇怪，核四燃料棒已運往美國，核三重啟要重新買燃料棒，又要花80幾億。左為審計部審計長陳瑞敏。（擷取自國會頻道）

    政府推動核二、核三廠重啟計畫，民眾黨立委洪毓祥今日在立法院院會質詢表示，自己覺得很奇怪，核四燃料棒已運往美國，核三重啟要重新買燃料棒，又要花80幾億元，這個算營運成本，還是政策錯誤產生的損失？審計部審計長陳瑞敏表示，當然政策的問題也有，台電要對這部分好好改善。

    洪毓祥質疑，因應2028年要重啟核電，所以台電有購置燃料棒的可能性計畫，但核四燃料棒當初運往美國求售沒人買，分解燃料棒變成燃料丸也沒人買，加上核三重啟又要重新買燃料棒，這樣一來一往損失大概80億元。

    陳瑞敏說明，這部分因核四是政治上決定封存，燃料棒當時價值差不多有80幾億元，送到美國去儲存或變賣，但是找不到買家，或是要拆成鈾原料放在美國多年，儲存經費花費近4億多元，當然政策的問題也有，台電要對這部分好好改善。

    陳瑞敏質疑，現在核三重啟要買燃料棒，然後核四燃料棒在那邊，必須給社會大眾了解，你的燃料棒送到美國，然後你又買燃料棒，這是不是機型的問題，或整個機組的問題，要讓大眾了解。

    洪毓祥又問，無人機也是一個問題，過去已經投入很多錢，2021至2024年各部會無人機預算高達228億元，當然這裡面有政府要做的非紅供應鏈、國產替代等，但整個計劃就是散落在各部會，「要關鍵技術沒關鍵技術，不是進度落後，不然就是延宕，不然就是計畫沒有達到KPI」，審計部有無可能對此進行跨部會的專案審計。

    陳瑞敏回應，從烏俄戰爭可以看出，無人機對於不對稱作戰相當重要，不僅是世界趨勢，更攸關國家安全韌性、產業發展，審計部從2017年就開始關注這個項目，委員提及投入200多億元，且國防部投入無人機的經費相當龐大，他同意可以對無人機來做專案調查，彙整各部會執行情形，包括國防部、經濟部等。

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