白拋8000億軍購解套！周榆修：2批軍購加總 不同藍3800億+N但書

民眾黨秘書長周榆修。（《中午來開匯》提供）

立法院朝野明（6）日將四度協商國防特別條例草案，但國民黨、民眾黨團仍對預算金額「喬不攏」。藍營在3800億+N及8000億間內訌，最新版是3800億+N，若獲發價書可增至8000億上限；白營則在原4千億版本外，傳出研議納入尚未公告的次批對美軍購「備案」。民眾黨秘書長周榆修解釋，所謂的備案不只異於國民黨版，更是基於第一、二批軍購金額加總，達8千億的不同版本。

立法院今年3月下旬正式將行政院1.25兆國防特別條例草案付委審查，並在討論無果後逕付二讀黨團協商、至今已三度破局，明日將第四次協商。針對軍購條例協商立場，民眾黨團今早表示，只要美方公告的軍購黨團都同意，預算上限也會視國防部提供的金額做「動態調整」，但並未證實是否加到8000億元。

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針對軍購條例協商及藍營內部預算版本爭議，民眾黨秘書長周榆修今午在直播政論節目《中午來開匯》專訪指出，民眾黨目前對軍購的態度與國民黨主席鄭麗文不同，強調「我的認知剛好跟你（主持人黃光芹）倒過來」。他解釋，民眾黨作為獨立政黨，基於第二波軍購發價書一定會來的邏輯，因此先把第二波軍購的數目金額算好，涵括進去。

周榆修說，只要美國國會通過的軍購案，民眾黨在確認品項後就會給予支持，而8千億是目前2批軍購發價書加總後，約略等於的數目；不過，周仍主張商購、委製回歸一般預算程序，強調軍購不能只談總金額，更要說清楚採購內容是否符合台灣作戰需求。

對於國民黨內部近期因軍購特別條例草案大爆內訌，國民黨副主席季麟連更揚言開除立法院長韓國瑜黨籍，周榆修認為，韓國瑜身為立法院長，本就擔負朝野協商及議事主持之責任，不應受協商結果影響而被政治究責。

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