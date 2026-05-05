北市里長發聲了！指李四川增設垃圾桶 成鼠疫擴大溫床

台北市文山區華興里里長陳峙穎。（翻攝自陳峙穎幸福華興臉書）

台北市文山區華興里里長陳峙穎近日針對台北老鼠議題發文，表示基層近期反應老鼠問題的案件數上升，也接到憂心的家長致電反應住家周圍出現過往沒有的老鼠吱吱叫聲，希望他向市府反應改善。陳峙穎指出，因前台北市副市長李四川增設垃圾桶決策，讓老鼠開派對，成鼠疫擴大溫床，市民恐慌怨懟！

陳峙穎表示，2023年初時任副市長李四川只因走春看到路邊垃圾，就主張恢復設置垃圾桶，蔣萬安市長也稱7成市民支持增設、有需求就設。

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當時陳峙穎就表明，「依環保局的狀況，平常工作人力就已吃緊，如果還要走回頭路重新增設路邊垃圾桶，不僅壓垮基層清潔隊同仁，也加重環境問題，堅決反對走回頭路。」

陳峙穎更批，「北市府就是典型的頭痛醫頭腳痛醫腳，不可能走春看到垃圾就覺得路邊要設垃圾桶、里內有人路邊亂尿尿總不能放一個小便斗吧！」

陳峙穎指出，當時李四川增設垃圾桶的決策已成為今天鼠疫擴大的溫床，讓老鼠開派對，市民恐慌怨懟！2025年我已再度撤除華興里周邊一處每天都成為垃圾堆的路邊垃圾桶！我要在此再次抗議當時草率決策。

陳峙穎說，里內也有幾處市府列管的「傳染病高危點」，其中一處緊鄰仙跡岩登山步道口、幼兒園、國小，僅由文山區公所、衛生局、 環保局共同持續列管，每年進行無實質意義的會勘。去年因在地無家者的脫序行為造成相鄰幼兒園、國小師生恐慌，再度強力要求市府處理，但環境問題仍未改善

陳峙穎建議，傳染病高危點不能僅列管觀察，應採取更積極作為，例如：重整地坪避免雜草叢生、拆除廢棄房舍減少老鼠棲息空間；評估減量非必要之路邊垃圾桶點位；環保局同仁量能已滿載之下，應評估增加委外廠商加強環境清消；市府應提出全面的解決方案告訴市民如何解決鼠患。

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