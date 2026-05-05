賴瑞隆民調贏柯16％！高雄藍營：別用「壯膽民調」掩蓋候選人無力

國民黨高雄市議員許采蓁（左二）質疑民進黨市長參選人賴瑞隆贏柯志恩的民調屬於「壯膽民調」。（記者王榮祥翻攝）

網媒民調賴瑞隆領先柯志恩16%！國民黨高市議員許采蓁揶揄別用「壯膽民調」掩蓋候選人無力；同黨市議員邱于軒也質疑民調起伏像大怒神、失去參考價值。

許采蓁表示，看到民進黨頻頻用誇張民調放話，只讓人覺得跟民心相距更遠，民進黨慣用「大內宣民調」營造選情樂觀，但若只想用漂亮數字掩蓋參選人無力，選民未必買單。

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許采蓁回顧山水民調在2022年台北市長選舉時，曾做出陳時中領先蔣萬安民調，讓綠營士氣大振，大選結果陳時中卻輸10%以上；綠營慣性用民調壯膽的行為，也在今年初選結束時就做過一次，結果馬上被其他媒體用民調打臉。

最新民調出爐，一個平常去市場、宗教活動沒人理，只有霸凌印象的賴瑞隆，突然再以16%差距領先柯志恩，對照地方實際選情，只覺得又在壯膽了，民進黨與其頻頻用民調壯膽，不如讓候選人多走訪地方，聽聽民眾對低薪、空汙、人口外流的焦慮。

高市議員邱于軒則表示，柯志恩與賴瑞隆的差距在短時間內高高低低、大幅震盪，甚至出現從落後到領先、再拉開至16%的狀況，與先前賴瑞隆一度落後約6.3%的民調數據結果相比，前後差距高達18%，這樣的民調起伏已不是趨勢，像坐雲霄飛車。她認為這已超出一般統計的誤差範圍，也讓數據的解讀價值大打折扣。

國民黨高雄市議員邱于軒質疑民調起伏如大怒神，失去參考價值。（記者王榮祥翻攝）

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