民代查驗警用裝備遭下禁令？ 新北：具高度敏感訂統一規範

新北市議員黃淑君多次揭露警用裝備問題，市警局制定「因應各級民代提出檢視裝備作業程序」，規範未經授權不得提供測試操作。（圖由黃淑君提供）

新北市議員黃淑君陸續揭露警用裝備問題，近日市警局擬定「因應各級民代提出檢視裝備作業程序」，規定「未經授權不得提供測試操作」、「功能測試須由廠商協同並經簽報後辦理」，她質疑警方設下層層關卡，是在解決提出問題的人。市警局回應，警用裝備具高度敏感性與專業性，不宜因外部臨時要求而取出操作或攜出展示，因此訂定統一規範。

黃淑君指出，過去她揭露警用無線電沒有訊號、防彈衣檢測標準過時等問題，就是親自到現場確認，基層員警反映的問題是否屬實，並查驗主要原因，透過實地了解與質詢，解決基層員警困擾，新北市政府卻反其道而行，制定「因應各級民代提出檢視裝備作業程序」，忽略基層員警需求。

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「裝備是拿來穿的，不是拿來檢查的。」黃淑君表示，民代督促、檢視裝備，重點在於讓基層人員有合用的裝備，保障執勤安全，警界高層該做的是解決問題，不是解決提出問題的人，訂SOP應付民代檢查裝備，不如實際面對問題，她批評警界高層搞錯重點，讓基層人員錯愕及心寒。

新北市政府警察局表示，民意代表至外勤單位臨時要求檢視警用裝備，或提出攜出駐地、現場操作或功能測試等要求，因涉及警用裝備管理、安全維護、勤務秩序及第一線同仁執勤風險，若無一致性規範，易使基層單位無所適從。

市警局指出，警用裝備屬公物，具高度敏感性與專業性，不宜因外部臨時要求，即由單位逕行取出操作或攜出展示。為兼顧民意代表監督職權、機關安全維護責任及實務運作需求，因此建立統一作業原則，以利各單位遵循。

市警局強調，市府以維護員警執勤安全為核心目標，將持續彙整第一線同仁意見反饋，並滾動式調整及向上反映，維護同仁權益。

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