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    提台獨言論納國安法是被中共洗腦？ 葛如鈞：反對有疑慮的修法不等於不愛國

    2026/05/05 16:40 記者林欣漢／台北報導
    國民黨立委葛如鈞。（翻攝臉書）

    國民黨立委葛如鈞。（翻攝臉書）

    立法院內政委員會上週審議「國家安全法部分條文修正草案」，國民黨立委葛如鈞當時在會中主張，任何「消滅中華民國主權」的言論，包含主張台獨，應納入國安法管理。民進黨立委黃捷質疑，葛如鈞說法非常危險，等於是在配合中共，是否被中共洗腦。葛如鈞今日回應，愛中華民國，不需要向民進黨申請，捍衛言論自由，也不需要經過民進黨審查，反對一個有疑慮的修法，更不等於不愛國。「國家安全，不能也不需要建立在摀住人民嘴巴之上。」

    黃捷指出，當天她聽到葛如鈞委員的發言後，覺得滿驚悚的，葛的論調是在對齊中共。在中共眼裡，不論主張中華民國、台灣或中華民國台灣，都是要消滅的對象。葛如鈞這種說法非常危險，等於是在配合中共，把對岸的「政治標籤」修進台灣法律中。

    民進黨立委陳培瑜也說，身為立委卻企圖推動一部可能將「捍衛中華民國」入罪的法案，在法理與邏輯上極度錯亂，企圖將言論審查「武器化」，把政治主張與危害國安混為一談，根本就是在對齊香港，企圖在台灣制定「台版國安法」。

    葛如鈞今日透過臉書貼出一張他2014年手持中華民國國旗的照片，強調「我的國家叫中華民國，我愛我的國家。」葛如鈞指出，最近有許多他在國安法修法發言時的惡意解讀，刻意模糊「中華民國」與「台灣」兩個不同的概念。綠委們的發言，正好讓社會看見一件事，「言論審查有多麼可怕，扭曲你的言論再加以審查更可怕」。

    葛如鈞說，「我愛中華民國，我也愛台灣這片土地。正因為我愛這個國家，所以我不能沉默，我必須站出來反對任何可能侵害言論自由的修法」。他要請所有綠委、所有刻意抹黑的人聽清楚：「愛中華民國，不需要向民進黨申請，捍衛言論自由，也不需要經過民進黨審查，反對一個有疑慮的修法，更不等於不愛國」。

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