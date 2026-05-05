李四川蘇巧慧差距放大 蘇：同媒體民調從兩位數變一位數趨勢向上

民進黨新北市長參選人蘇巧慧指出，民調差距變小，表示她和團隊走在正確的方向上。（記者翁聿煌攝）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧5日被問到最新民調，國民黨新北市長參選人李四川和她的差距放大，蘇巧慧表示，「不過我看同一家媒體的民調，在去年年底的時候，差距還到兩位數，那今天差距已經只剩下這麼少，所以看得出來趨勢向上」。

蘇巧慧5日參加新北市建築師公會會員大會，現場遇到競選對手，兩人短暫交會握手，蘇巧慧表示，雙方的差距變小，也代表著她的方向和願景，其實是受到大家的肯定，所以她會繼續更努力地提出願景，向市民說明她未來帶領新北市的方向，希望能夠有更多的新北市民願意肯定蘇巧慧，認為蘇巧慧就是下個階段最適合擔任新北市長的候選人。

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媒體問蘇巧慧，這份民調有提到說，在調查民眾黨主席黃國昌擔任李四川副手的組合時，有將近4成的新北市民認為會扣分，蘇巧慧說，民調都是參考，雙方差距已經明顯地被縮小，這代表她和團隊的方向和道路是走在正確的路上，她很開心「新北市民能給我們這樣的肯定」，她也會用這個民調做參考，繼續努力。還剩下200天，一起加油。

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