「3800億+N」缺乏實質承諾 馮艾立：喊價邏輯嚴重阻礙建軍備戰

臺灣國防研究倡議共同創辦人馮艾立今在民進黨新媒體中心主任阮俊達主持的《午青LIVE》示警，建軍備戰是與時間競賽，「喊價式」邏輯不符國際軍購實務。（圖擷取自民進黨YouTube）

立法院明將四度協商「國防特別預算條例」，國民黨主席鄭麗文堅持採取「3800億+N」版本。對此，臺灣國防研究倡議共同創辦人馮艾立今在民進黨新媒體中心主任阮俊達主持的《午青LIVE》示警，建軍備戰是與時間競賽，「喊價式」邏輯不符國際軍購實務，將嚴重阻礙台灣建軍備戰。

阮俊達指出，鄭麗文所謂「+N」缺乏法律實質承諾，台美軍購歷經嚴謹的詢價與評估，美方核發「發價書（LOA）」後，台灣須於期限內支付訂金。若採「3800億+N」模糊編列，政府恐因缺乏撥款依據，導致採購案在截止前告吹，如「海馬士（HIMARS）」等美軍現役裝備全球搶手，若依在野黨主張「拿到發價書才立法編預算」，台灣絕對會被他國插隊。

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馮艾立強調，建軍備戰是與時間競賽，國民黨版「3800億+N」將形成巨大阻力，國際軍貿並無「延期支付」慣例，若我方預算不明、防衛決心動搖，勢必損及台美互信。針對藍白主張將其歸入一般預算，馮強調，8年1.25兆計畫是長期洽談成果，透過長期訂單不僅能降低單價，更能確保國產無人機等產業鏈的後勤韌性。

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