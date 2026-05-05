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    首頁 > 政治

    中配尪爽領普發1萬喊「天上掉餡餅」 網紅夫妻統戰言論曝光網氣炸

    2026/05/05 16:43 即時新聞／綜合報導
    網紅Fafa經常在社群鼓吹統戰言論，近日因高調分享中國籍丈夫爽領普發一萬的影片而遭到炎上。（本報合成，擷取自Threads）

    網紅Fafa經常在社群鼓吹統戰言論，近日因高調分享中國籍丈夫爽領普發一萬的影片而遭到炎上。（本報合成，擷取自Threads）

    去年中配「若瑜」開心分享領到普發一萬，但面對網友留言「領了錢就要承認中華民國是個國家」，卻反嗆「錢我得拿，你的要求我做不到」。日前一名在IG擁有2.8萬粉絲的台灣網紅「Fafa」，高調分享中配丈夫領取普發現金的過程，更被翻出過往鼓吹統戰的言論，瞬間點燃台灣網友怒火。

    影片中，Fafa與中國籍丈夫在領到居留證第一天便直衝郵局領錢，兩人興奮表示：「爽了，這裡面有20張，從天而降，大家都說沒有天上掉餡餅的好事，結果我就直接掉餡餅了」、「快點娶台灣老婆！」戲謔態度引發輿論譁然。

    隨後這對夫妻的過往言論也被翻出，網友發現兩人不僅長期在抖音等社群平台發布讚揚毛澤東、主張「統一台灣」、「回歸祖國」的統戰影片，Fafa更曾宣稱「嫁給中國老公代表提前回歸」，甚至在社群曬出手持五星旗的照片。

    消息曝光後引發網友紛紛怒轟，「國安破口不限男女」、「剛結婚在台灣也沒有繳稅憑甚麼還能領一萬元」、「拜託你嫁誰是你的權利，可是不要把匪國人來剝削台灣人的權利，如果可以移民去中國」、「X！老娘的税！」、「這些台灣駐蟲可不可以不要再當國安破口了？！」

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    網紅Fafa曬出與丈夫的「中國結婚證」，以及手持五星旗合影毛澤東的照片。（本報合成，擷取自@rong_1205/IG）

    網紅Fafa曬出與丈夫的「中國結婚證」，以及手持五星旗合影毛澤東的照片。（本報合成，擷取自@rong_1205/IG）

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