劉和然明確拒選彰化縣長 王惠美被追問連說8次「把縣政做好」

對於國民黨縣長提名人選，彰化縣長王惠美面對記者提問，從4月29日至今，都僅回答做好縣政，不願正面回應。（記者張聰秋攝）

國民黨彰化縣長提名卡關，人選難定，被多位重量級人物聯合力勸返鄉參選的新北市副市長劉和然，今天非常明確拒絕了，對此，傳出力勸者之一的彰化縣長王惠美，下午被媒體問及此事，她講了8次「我把縣政做好」，還是未正面回應對於提名人選的看法。

記者問對於劉和然今天還是拒絕參選彰化縣長，就是很明確表達不要，王惠美先是回答「我知道」，記者再問如果他不要怎麼辦？王接著說，「那是主席的事，不是我的事。」

請繼續往下閱讀...

記者續問，若是這樣，明天中常會也是未列入提案，縣長會不會覺得這事情其實是鄭麗文主席要下來喬，她都不下來？王聽了停頓一下才回，「我剛說就是主席的事，我跟你講我把縣政做好。」

記者再問如果提名拖到5月底之後，以及對提名有何看法？還有秘書長李乾龍今天聲稱提名還在徵詢，面對提問，王惠美都以「我把縣政做好」回答，最後補充說明，「我明天要出國了，我把縣政做好。」

明天將帶隊出訪歐洲的彰化縣長王惠美（中）今天下鄉視察下水道工程建設。（縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法