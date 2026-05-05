最新民調領先蘇巧慧 李四川：繼續走遍29區聆聽民意

國民黨新北市長參選人李四川出席新北市建築師公會會員大會，對於民調領先民進黨新北市長參選人蘇巧慧，他表示，民調都會當作參考。（記者賴筱桐攝）

媒體今天（5日）公布新北市長選舉最新民調，國民黨新北市長參選人李四川以39.6%支持度，領先民進黨新北市長參選人蘇巧慧34.8%。對此，李四川表示，民調是參考，他會持續走遍29區，聆聽基層聲音。

民調題目為針對年底將舉行新北市長選舉，國民黨李四川與民進黨蘇巧慧，民眾希望哪一位來擔任市長？結果顯示，39.6%新北市民屬意李四川，34.8%支持蘇巧慧，另外有25.6%表示無明確意見。在看好度部分，42.9%看好李四川，33.1%看好蘇巧慧，24.0%表示無明確意見。

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李四川今天下午出席新北市建築師公會會員大會，被問及民調略贏蘇巧慧，李四川說，民調從頭到尾他都做為參考，他還是會繼續把新北市29區走遍，聽聽基層的聲音。

另外，媒體詢問，有近4成民眾認為民眾黨主席黃國昌若擔任副手會扣分，李四川表示，黃國昌現在是民眾黨主席，選舉的時候一定是全台輔選，他也表達過，黃國昌是他最好的戰友，現在去談位置，說實在有點「太Lo了」（意指水準太低）。

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