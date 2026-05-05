台灣海外公衛醫療計畫成果 索馬利蘭救護車也能2分鐘內完成派遣

國合會攜手台大醫院雲林分院於索馬利蘭推動「公衛醫療緊急應變體系建構計畫」，成功讓索馬利蘭當地醫院在接獲救護車需求來電後，於2分鐘內完成救護車派遣，在關鍵時刻爭取寶貴的黃金救援時間。（圖擷取自TaiwanICDF YouTube）

國合會攜手台大醫院雲林分院於索馬利蘭推動「公衛醫療緊急應變體系建構計畫」。國合會副秘書長謝佩芬今（5）日說明計畫執行成果指出，索馬利蘭當地醫院在接獲救護車需求來電後，成功於2分鐘內完成救護車派遣，反映該醫院緊急應變體系已逐步具備即時反應能力與系統化運作的服務模式，可以在關鍵時刻爭取寶貴的「黃金救援時間」。

國合會推出自製短片「Team Taiwan挺世界」第18集「把呼救化成希望：台灣助索馬利蘭升級緊急應變系統」。國合會駐索馬利蘭技術團計畫經理范震華在影片中表示，本計畫以建構制度化的緊急醫療應變機制為核心，透過系統性培訓醫療人員、強化急救能力、導入關鍵醫療設備，以及社區層級之應變演練與宣導，逐步完善當地救護體系。

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計畫協調人Mohamad Wehelie Abdi則指出，在台灣的技術協助下，原本較為零散的應變模式已逐步轉型為組織化與具標準流程的運作體系。曾至台大雲林分院受訓的兩名索國種子教師也在影片中分享學習經驗與實務應用。

謝佩芬今日於外交部例行記者會指出，影片中也記錄關鍵案例，在本計畫輔導下，索國哈爾格薩醫院（Hargeisa Group Hospital）接獲救護車需求來電後，成功於2分鐘內完成救護車派遣。此一實例反映該醫院緊急應變體系已從過往仰賴個別經驗與臨時判斷，逐步轉型為具備即時反應能力與系統化運作的服務模式。這樣的轉變不僅大幅提升事故處置效率，更在關鍵時刻爭取寶貴的「黃金救援時間」。

謝佩芬表示，國合會自2024年1月啟動本計畫，導入台灣在急重症醫療與緊急應變領域的實務經驗，培育在地專業人力。國合會技術團也在當地社區推廣急救教育與演練，將醫療服務向前延伸至事故第一現場，提升一般索馬利蘭民眾即時應變能力。另外，國合會同時在索馬利蘭進行為期5年的醫療資訊管理效能提升計畫，此2計畫分別加強索國醫療的軟硬體能力，協助其強化公共衛生體系與整體韌性。

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