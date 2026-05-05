史瓦帝尼副總理陪同完成數萬公里往返航程 林佳龍：展現史國高度重視邦誼

外交部長林佳龍5日上午完成陪同總統賴清德出訪史瓦帝尼王國的外交任務，平安返抵國門。（圖擷取自林佳龍臉書）

外交部長林佳龍今（5）日上午完成陪同總統賴清德出訪史瓦帝尼王國的外交任務，平安返抵國門。林佳龍指出，訪團歷經84小時、往返航程達2萬5000公里，再次感受到台史邦誼深厚；史瓦帝尼副總理札杜莉（Thulisile Dladla）親自陪同完成數萬公里往返航程，充分展現史王與史國政府對台史邦誼的高度重視。

林佳龍表示，在賴總統帶領下結合國安和外交團隊的合作，讓本次任務順利完成，是全體同仁共同努力的成果，他並感謝外交部和駐外館處所有同仁，強調外交團隊將在賴總統帶領下繼續努力。

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林佳龍透過臉書表示，從出發到返抵台灣，訪團歷經84小時、往返航程達2萬5000公里，再次感受到台灣與史瓦帝尼逾半世紀邦誼的深厚。兩國元首並共同見證雙邊在能源安全、經貿投資、農業合作、智慧醫療、婦女賦權，以及文化與教育交流等領域所累積的具體成果。

林佳龍也指出，這次史瓦帝尼副總理札杜莉親自陪同完成數萬公里往返航程，協助台灣訪團順利完成任務，充分展現史王與史國政府對台史邦誼的高度重視。

林佳龍強調，雖然訪問行程一度受到外力阻撓，但台灣走向世界的腳步不會因此停下，台灣將持續以穩健、負責任的態度前行，在國際社會展現台灣人的韌性。

林佳龍也特別感謝外交部、駐外館處、隨團及留守國內的所有同仁，外交工作背後是專業與團隊合作的累積，每一個細節、每一次協調、每一段溝通，都是守護國家主權與利益、拓展台灣與世界連結的具體行動。

林佳龍重申，「台灣有權利走向世界，也有能力貢獻世界」，面對國際情勢變化，外交部將持續在總統賴清德的帶領下，深化與友邦及理念相近國家的合作，讓世界看見台灣守護自由民主的堅定決心，並發揮科技、醫療、農業及文化教育等優勢，持續為國際社會作出貢獻，讓世界因爲台灣而更美好。

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