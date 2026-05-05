短兵相接！蘇巧慧、李四川同場行程 碰頭握手致意

國民黨新北市長參選人李四川受邀出席新北市建築師公會會員大會。（記者賴筱桐攝）

國民黨新北市長參選人李四川、民進黨新北市長參選人蘇巧慧，今天下午分別受邀出席新北市建築師公會會員大會，2人雖然錯開到場時間，但李四川致詞結束後，在門口碰到蘇巧慧進場，雙方都很有風度地握手致意，這場「君子之爭」成為媒體矚目焦點。

這場活動在新北市政府3樓多功能會議廳舉行，李四川安排在下午2點15分到場，他略為遲到約3分鐘，隨後進行媒體聯訪，訪問結束後他走進會場，恰好新北市長侯友宜在台上致詞，侯要走下台時，還輕拍李四川的肩膀說：「我把棒子交給你了！」接著邀請李上台致詞。

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蘇巧慧安排在下午2點30分抵達會場，她到場時李四川已經結束致詞，準備走下台，蘇巧慧和與會人員打招呼後，在門口等候，當李四川和國民黨的「小雞們」迎面而來，蘇巧慧立即上前和李四川及藍營民代握手致意，雙方都展現風度。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧進場時，先在門口等候國民黨新北市長參選人李四川離場。（記者賴筱桐攝）

國民黨新北市長參選人李四川和民進黨新北市長參選人蘇巧慧同場出席新北市建築師公會會員大會，兩人碰頭並握手致意。（記者賴筱桐攝）

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